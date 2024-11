Đội tuyển Việt Nam gặp khó vì "Anh trai say Hi", VFF nói gì?

Ngày 31/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Ba (31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, Nghệ An) đang nhận ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa.