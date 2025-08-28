Đồng Nai xếp thứ 3 cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sau khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Nai đạt được bước tăng tăng thứ hạng ấn tượng về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 28/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử tính đến tuần thứ 3, tháng 8/2025.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi là Bộ chỉ số 766).

Qua tổng hợp, thống kê các dữ liệu đánh giá Bộ chỉ số 766, tính đến ngày 21/8/2025, tỉnh Đồng Nai được Cổng dịch vụ công Quốc gia đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số 766 đạt 83,79/100 điểm (xếp loại tốt), xếp hạng 3/34 tỉnh, thành phố, tăng 0,86 điểm so với kết quả đánh giá ở tuần thứ 2, tháng 8/2025 trên địa bàn tỉnh (82,93/100 điểm).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các nhóm chỉ số có sự chuyển biến tích cực so với kết quả triển khai ở tuần thứ 2, tháng Tám; theo đó có 3 nhóm chỉ số có điểm tăng trưởng tốt, đặc biệt là nhóm số hóa hồ sơ và dịch vụ trực tuyến.

Cụ thể, có 3/5 nhóm chỉ số có điểm tăng trưởng gồm tiến độ giải quyết; dịch vụ trực tuyến và số hóa hồ sơ. Có 2/5 nhóm chỉ số công khai, minh bạch và mức độ hài lòng giữ vững điểm số.

Tại 13 sở, ban, ngành, có 1 sở đạt điểm đánh giá trên 90 điểm, xếp loại xuất sắc (trạng thái màu xanh đậm); có 8/13 sở đạt điểm đánh giá trên 80 điểm đến dưới 90 điểm , xếp loại tốt (trạng thái màu xanh).

Đối với phường, xã, có 5 địa phương có điểm đánh giá Bộ chỉ số 766 xếp thứ hạng cao gồm Ủy ban nhân dân các xã An Lộc, An Viễn, Thọ Sơn, Phú Vinh, Tà Lài.

Theo đánh giá, kết quả trên phản ánh nỗ lực của tỉnh Đồng Nai trong cải cách thủ tục hành chính, khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ từ chính quyền “phục vụ,” sang chính quyền “phụng sự” nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường tiếp tục khẩn trương rà soát hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận, đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn cho người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo rà soát, xử lý ngay các hồ sơ thủ tục hành chính đang tồn đọng, trong trạng thái quá hạn xử lý.

Tập trung rà soát, nâng cao điểm số đối với các tiêu chí có điểm giảm, điểm thấp tại các sở, ban, ngành và địa phương; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả điện tử; thanh toán trực tuyến và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Khẩn trương rà soát tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai; thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác (e-form) trong thực hiện thủ tục hành chính.

Triển khai chiến dịch 30 ngày “Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; nhìn nhận rõ thực tế mặt làm được, chưa làm được đề ra giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

