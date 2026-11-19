Thực hiện bảo tồn nhà cổ theo hướng tổng thể, huy động nguồn lực và phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn, xây dựng nền tảng du lịch di sản nhà cổ thông minh, lấy trải nghiệm văn hóa làm giá trị cốt lõi là những đề xuất của các nhà khoa học, chuyên gia nhằm phát huy giá trị nhà cổ, tại Hội thảo chuyên đề Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức sáng 19/11.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về giá trị di sản và định hướng quy hoạch bảo tồn làng cổ, nhà cổ trên địa bàn tỉnh; vai trò của cộng đồng và các bên liên quan trong quy hoạch, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản; phát triển du lịch cộng đồng gắn với quy hoạch không gian, bảo tồn di sản và phát triển bền vững; giải pháp kết nối kiến trúc, ẩm thực và làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Đồng Tháp...

Nhận diện các giá trị di sản, làng cổ, nhà cổ tại Đồng Tháp, tập trung vào làng cổ Đông Hòa Hiệp, Tiến sỹ Lê Thị Thanh Thảo, Trường Đại học Tiền Giang, cho rằng làng cổ Đông Hòa Hiệp có giá trị lịch sử gắn với quá trình khai phá và tổ chức quản lý vùng đất Nam Bộ dưới thời chúa Nguyễn. Giá trị kiến trúc của các ngôi nhà cổ Đông Hòa Hiệp thể hiện ở kỹ thuật kết cấu và cách tổ chức không gian sử dụng; giá trị nghệ thuật của nhà cổ được thể hiện qua kỹ thuật chạm khắc gỗ và trang trí nội thất. Sự giao thoa kiến trúc Đông-Tây là một đặc điểm nổi bật của một số ngôi nhà cổ tại đây, góp phần tôn vinh giá trị kiến trúc nghệ thuật của hệ thống nhà cổ Đông Hòa Hiệp. Ngoài ra, làng cổ Đông Hòa Hiệp còn mang giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng, giá trị về cảnh quan văn hóa.

Việc bảo tồn nhà cổ cần được thực hiện theo hướng tổng thể, không chỉ chú trọng từng công trình mà còn quan tâm đến cảnh quan và không gian văn hóa truyền thống. Hoạt động du lịch cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm của làng cổ, gắn việc giới thiệu các giá trị di sản với bảo vệ cảnh quan, duy trì sinh hoạt văn hóa và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Đề xuất giải pháp chuyển đổi số nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ gắn với phát triển du lịch, Tiến sỹ Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: trước hết, các sở, ngành và địa phương cần thống nhất nhận thức rằng mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số không phải là tạo ra các sản phẩm công nghệ hiện đại để thu hút du khách, mà là nâng cao năng lực bảo tồn và tôn vinh những giá trị chân thực của di sản. Địa phương cần phát huy vai trò của cộng đồng cùng các chủ sở hữu nhà cổ trong việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản trị, huy động nguồn lực và bảo đảm an toàn dữ liệu di sản.

Nhà cổ Đông Hòa Hiệp còn lưu giữ nhiều vật dụng quý giá mang tính chất cổ xưa. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhấn mạnh hệ thống nhà cổ và làng cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc đặc sắc, mà còn là nguồn tài nguyên văn hóa có giá trị để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp miệt vườn. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo thêm sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch, gắn di sản với đời sống cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội.

Những ý kiến đóng góp tâm huyết, khách quan và có tính khoa học sâu sắc của các chuyên gia, nhà quản lý và các đại biểu tại hội thảo sẽ là cơ sở thực tiễn và lý luận quan trọng giúp cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án; phấn đấu đến giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2035, tỉnh sẽ xây dựng thành công một hệ thống di sản làng cổ, nhà cổ được bảo tồn bài bản, định vị thương hiệu du lịch di sản đặc sắc, góp phần nâng cao đời sống kinh tế-xã hội cho cộng đồng địa phương.

Kết quả điều tra, tổng hợp tư liệu và khảo sát bước đầu cho thấy, toàn tỉnh hiện có khoảng 42 ngôi nhà cổ tiêu biểu. Nổi bật trong số này là 1 làng cổ, 2 nhà cổ được xếp hạng di tích quốc gia và 4 nhà cổ được xếp hạng di tích cấp tỉnh./.

Đồng Tháp khai thác tiềm năng hệ sinh thái tự nhiên để bứt phá du lịch sinh thái Đồng Tháp có ba vùng sinh thái tự nhiên gồm hệ sinh thái nước ngọt, ngập mặn và nước ngập phèn; là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch sinh thái gắn với đặc trưng từng vùng.