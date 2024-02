Đồng USD lên mức cao của ba tháng do lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD leo lên mức cao nhất của ba tháng trong phiên 13/2 và tiếp tục duy trì xấp xỉ mức cao này trong phiên chiều tại châu Á, sau số liệu lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 1/2024.

Điều này giúp củng cố đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 3/2024.

Đồng bạc xanh đã lần đầu tiên giao dịch trên mốc 150 yen đổi 1 USD kể từ tháng 11/2023 sau số liệu trên. Đồng yen phiên 14/2 giao dịch ở mức 150,53 yen đổi 1 USD, sau khi chạm ngưỡng 150,99 yen trong phiên 13/2.

Các nhà phân tích cho biết mức 150 yen đổi 1 USD đó có thể sẽ khiến các quan chức Nhật Bản phải nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ đồng tiền nội tệ.

Đồng yen, đã giảm hơn 6% so với đồng USD từ đầu năm 2024 đến nay, đang chịu áp lực dai dẳng khi các nhà đầu tư giảm đồn đoán về quy mô và tốc độ chu kỳ nới lỏng lãi suất của Fed.

Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,26085 USD, trước lúc công bố số liệu lạm phát của Anh, dự kiến vào cuối ngày 14/2 theo giờ địa phương.

Số liệu ngày 13/2 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng 1/2024, cao hơn đôi chút so với dự báo tăng 0,2% mà các nhà phân tích của Reuters đưa ra. So sánh theo năm, lạm phát đã tăng 3,1% so với ước tính tăng 2,9%.

Không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi đã tăng 0,4% trong tháng 1/2024, sau khi tăng 0,3% trong tháng 12/2023. So với cùng kỳ năm, CPI lõi đã tăng 3,9%.

Chỉ số đồng USD chuyển biến tích cực sau dữ liệu lạm phát, chạm mức cao nhất trong ba tháng là 104,76. Lần gần đây nhất chỉ số này đã tăng 0,7% ở mức 104,89, đạt mức tăng trong một ngày tốt nhất kể từ ngày 2/2.

Giám đốc điều hành Dec Mullarkey tại SLC Management ở Boston, cho biết thông điệp chính mà thị trường đang đón nhận đó là chỉ số CPI mới nhất đang chậm lại nhưng thấp hơn dự kiến. Kết quả này đã củng cố/ủng hộ quyết định của Fed trong việc tiếp tục chờ đợi một sự đảm bảo chắc chắn hơn rằng lạm phát được kiềm chế tốt.

Theo dự báo của LSEG, sau số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ, khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 3 và chưa đến 50% cơ hội lãi suất sẽ cắt giảm trong tháng 5/2024. Lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed hiện dự kiến sẽ diễn ra tại cuộc họp tháng 6/2024, với xác suất khoảng 80%.

Thị trường cũng đã tính đến khả năng sẽ có khoảng ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, phù hợp với dự báo lãi suất của Fed, hay còn gọi là "biểu đồ dấu chấm" được công bố vào tháng 12/2023.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro giảm 0,6% xuống 1,0707 USD đổi 1 euro, sau khi giảm xuống 1,0700 USD trước đó, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2023.

Trên thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 ở mức 50.383 USD, nhưng sau đó lại giảm xuống dưới 50.000 USD sau dữ liệu CPI và khép phiên với giảm 0,9% ở mức 49.389 USD.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã tăng gần 18% trong năm nay, nhờ vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý vào tháng trước đối với các quỹ giao dịch trao đổi niêm yết tại Mỹ, được thiết kế để theo dõi giá của đồng tiền này./.