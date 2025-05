Đợt không khí lạnh hiếm gặp cuối tháng Năm ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

Lý giải về đợt không khí lạnh “dị thường” ở Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) và Bắc Trung Bộ vào những ngày Hè cuối tháng 5/2025 khiến nhiều nơi trời mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh, có nơi dưới 20 độ C, chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp song không bất thường.

Với dữ liệu quan trắc hiện nay, cơ quan khí tượng dự báo đợt không khí lạnh trên có cường độ yếu, có thể còn ảnh hưởng tới Bắc Bộ đến ngày 30/5.

Thông tin về tình hình thời tiết cực đoan trên, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Mai Văn Khiêm, cho biết những ngày qua, không khí lạnh đã và đang tác động đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Diễn biến thời tiết trong những ngày qua cho thấy trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi xuống dưới 20 độ C. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày ghi nhận được vào ngày 25/5 là 20,6 độ C.

Theo ông Khiêm, mức nhiệt độ trên trong tháng Năm không phải hiếm gặp và thực tế vẫn cao hơn mức nhiệt độ thấp nhất ngày từng ghi nhận là 16,5 độ C vào tháng 5/1981. Gần đây nhất, năm 2017, tại thành phố Hà Nội cũng từng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất vào thời điểm tháng Năm là 20,8 độ C.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn), cũng cho rằng tháng Năm vẫn là thời điểm có không khí lạnh nên không khí lạnh xuất hiện thời điểm này không bất thường.

Tuy vậy, ông Khiêm cũng lưu ý sự tương tác phức hợp giữa khối không khí lạnh ở phía Bắc và khối không khí nóng ẩm ở phía Nam có thể dẫn đến sự xung đột bất ổn định, mạnh hơn có thể gây ra hiện tượng dông, lốc, sét…

Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2025, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng thời điểm hiện tại khó có thể dự báo xa được toàn bộ thiên tai cho cả mùa.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng lưu ý với dữ liệu quan trắc hiện nay, có thể nhận định các hình thái thời tiết, khí hậu cực đoạn trong năm 2025 sẽ chịu chi phối chính từ ENSO (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt - El Nino và hiện tượng lạnh dị thường của lớp nước biển bề mặt - La Nina) ở trạng thái trung tính.

Khi ENSO ở trạng thái trung tính, tính chất cực đoan sẽ không quá nhiều như những năm El Nino hay La Nina, thể hiện ở số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tác động đến Việt Nam ở mức trung bình (khoảng 11-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và 5-6 cơn tác động trực tiếp đến đất liền).

Trước mắt, dự báo từ chiều và đêm 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện một đợt mưa lớn nữa.

Với xu thế khí tượng trên, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị các địa phương cần theo dõi các thông tin dự báo để chủ động các giải pháp ứng phó kịp thời với những nguy cơ có thể xảy ra như sạt lở, lũ quét ở vùng núi, ngập lụt khu vực thấp trũng, đô thị.

Về tình hình nắng nóng, dự báo từ tháng 6/2025, nắng nóng suy giảm tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì đến khoảng tháng Tám; từ tháng Chín, nắng nóng suy giảm dần, cường độ nắng nóng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 6-12/2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ tháng 6/2025 cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ./.

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng thời tiết Đông Bắc Bộ Dự báo đêm 23/5, ngày 24/5, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.