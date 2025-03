Dư chấn của trận động đất tại Myanmar có thể kéo dài nhiều tháng

Sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra chiều 28/3 tại Myanmar, các chuyên gia dự báo rằng dư chấn sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới.

Các dư chấn này là hậu quả của những thay đổi áp lực trong lòng đất sau cú sốc chính. Nhà địa chấn học Will Yeck làm việc tại Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ (USGS) cho biết: "Sau trận động đất lớn đầu tiên, chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều dư chấn diễn ra trong khu vực lân cận."

Trận động đất có tâm chấn gần thành phố Mandalay (Myanmar) đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp, lan rộng đến tận Thủ đô Bangkok của Thái Lan - cách đó khoảng 1.300km.

Theo USGS, trận động đất xảy ra dọc theo đới đứt gãy Sagaing, gần bề mặt Trái Đất, khiến lực địa chấn trở nên dữ dội hơn.

Ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 800.000 người tại Myanmar có thể nằm trong vùng chịu tác động mạnh nhất của trận động đất. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí cao hơn nữa.

Lớp vỏ Trái Đất do nhiều mảng kiến tạo kết lại như một bức tranh ghép hình. Các mảng này chủ yếu ổn định, nhưng ở rìa của chúng luôn có sự dịch chuyển.

Nhà địa vật lý Michael Steckler làm việc tại Đại học Columbia giải thích: "Áp lực tích tụ khi các mảng kiến tạo trượt qua nhau nhưng bị kẹt lại, tăng dần trong hàng chục hoặc hàng trăm năm. Khi đạt đến giới hạn, các mảng kiến tạo đột ngột di chuyển và gây ra động đất."

Hầu hết các trận động đất xảy ra dọc theo ranh giới giữa các mảng kiến tạo. Tuy nhiên, ngay cả khi tâm chấn nằm ở ngoài đại dương, tác động của chúng vẫn có thể lan rộng đến các khu vực đông dân cư, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề, đặc biệt là khi các tòa nhà không được xây dựng theo tiêu chuẩn chống động đất.

Các nhà khoa học có thể xác định khu vực nào có khả năng xảy ra động đất, nhưng vẫn chưa thể dự đoán chính xác thời điểm cơn địa chấn sẽ diễn ra.

Nhiều trung tâm mua sắm tại Bangkok mở cửa trở lại

Trong khi đó tại Thái Lan, hoạt động tàu trên cao BTS và tàu điện ngầm MRT tại khu vực đô thị Bangkok đã khôi phục hoạt động kể từ sáng 29/3, trong khi các trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại bình thường, sau trận động đất độ lớn 7,7 xảy ra ở miền Trung Myanmar vào chiều trước đó.

Nhà điều hành Siam Paragon cho biết họ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tòa nhà trung tâm mua sắm ở trong tình trạng an toàn và sẵn sàng mở cửa trở lại từ trưa 29/3.

Người dân ăn trưa bên trong Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit một ngày sau trận động đất. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

MBK Public Company Limited cũng thông báo với khách hàng rằng 4 trung tâm mua sắm của họ, bao gồm MBK Center, Paradise Park, The Nine Center Rama 9 và The Nine Center Tiwanon, sẽ mở cửa bình thường trong ngày 29/3, sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy những trung tâm mua sắm này hiện ở trong tình trạng ổn định và chắc chắn.

Central Pattana Public Company Limited (CPN) thông báo tất cả các trung tâm thương mại Central trên khắp Thái Lan sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày 29/3.

CPN cho biết đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các tòa nhà và hệ thống an toàn của mình, khẳng định các trung tâm thương mại của Central được thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho khách hàng và người sử dụng tòa nhà.

Công ty cho biết các kỹ sư của họ vẫn đang kiểm tra các tòa nhà văn phòng tại CentralWorld, Ladprao, Rama 9, Chaengwattana, Pinklao và Marche. Các thông tin cập nhật thêm về ngày mở cửa trở lại của các địa điểm này sẽ được cung cấp sau.

Cùng lúc, các lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu hộ cứu nạn tại công trình xây dựng 30 tầng tại quận Chatuchak bị đổ sập trong trận động đất chiều 28/3.

Qua sử dụng các phương tiện kỹ thuật, lực lượng cứu hộ phát hiện dấu hiệu sự sống của 15 công nhân. Hơn 100 công nhân được cho vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát./.

