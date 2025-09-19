Festival Tinh hoa Tây Bắc: Khởi động chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc

Sáng 19/9, tại Quảng trường 7/5 (phường Điện Biên Phủ) đã khai mạc nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên 2025 gồm Triển lãm ảnh đẹp du lịch, Trưng bày giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc và Liên hoan ẩm thực Tây Bắc.

Sự kiện quy mô cấp khu vực đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tây Bắc ra cả nước và quốc tế.

Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên năm 2025 do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Điện Biên và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng cùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu khai mạc chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Tây Bắc 2025. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh, Tây Bắc là vùng đất phên dậu, giàu tiềm năng phát triển du lịch nhờ thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, văn hóa đa dạng của trên 30 dân tộc cùng lịch sử hào hùng gắn với nhiều di tích cách mạng.

Festival là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu "Tinh hoa Tây Bắc" độc đáo, giàu bản sắc.

Festival gồm 6 nội dung chính, diễn ra từ ngày 19-21/9 như triển lãm ảnh, trưng bày điểm đến, liên hoan ẩm thực, hội nghị xúc tiến đầu tư-du lịch, hội thảo khoa học về phát triển du lịch Tây Bắc, chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối 19/9.

Đây là dịp để 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lại kết quả hợp tác trong giai đoạn qua, từ đó định hướng giải pháp phát triển bền vững cho giai đoạn tới, đồng thời mở rộng hợp tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào, Trung Quốc và nhiều đối tác quốc tế.

Trải nghiệm và tìm hiểu nghề dệt truyền thống của dân tộc Lào tại sự kiện. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ Festival, du khách và nhân dân được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Triển lãm ảnh đẹp du lịch “Sắc màu Tây Bắc” trưng bày gần 210 tác phẩm ảnh nghệ thuật, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Điện Biên.

Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức với quy mô liên tỉnh, mang lại cái nhìn toàn diện về vùng đất Tây Bắc.

Không gian trưng bày, giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc với hơn 40 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp du lịch tham gia, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, điểm đến nổi bật và các tour tuyến mới, hứa hẹn tạo cơ hội kết nối, hợp tác phát triển du lịch liên vùng.

Liên hoan Ẩm thực Tây Bắc với gần 100 món ăn đặc sản từ 6 tỉnh Tây Bắc được giới thiệu như thắng cố, lạp xưởng, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, xôi ngũ sắc, canh măng, thịt trâu gác bếp… đến các món ăn dân dã gắn liền đời sống cộng đồng. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị vùng miền mà còn ẩn chứa câu chuyện văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên 2025 là ngày hội văn hóa-du lịch, cơ hội để quảng bá, kết nối, mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong phát triển du lịch và kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.

Lễ khai mạc Festival sẽ diễn ra vào tối 19/9 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, hứa hẹn mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh tinh hoa văn hóa Tây Bắc./.

