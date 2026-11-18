Tỷ lệ chủ nhà tại Mỹ đã thanh toán hết khoản vay mua nhà tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của trang bất động sản Realtor.com dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy số người cao tuổi vẫn còn nợ tiền vay mua nhà đang gia tăng, trong đó gần 4 triệu chủ nhà từ 75 tuổi trở lên vẫn phải trả nợ địa ốc.

Theo phân tích, khoảng 41% nhà ở do chủ sở hữu trực tiếp cư ngụ tại Mỹ đã được thanh toán hết nợ trong năm 2025, tăng đáng kể so với mức 32,8% năm 2010.

Trái lại, số chủ nhà từ 75 tuổi trở lên vẫn còn khoản vay mua nhà tăng từ khoảng 1,79 triệu người năm 2010 lên 3,93 triệu người năm 2025, tức hơn gấp đôi trong vòng 15 năm.

Không chỉ tăng về số lượng, tỷ lệ chủ nhà từ 75 tuổi trở lên còn nợ vay mua nhà cũng tăng từ 20,3% năm 2010 lên 28,7% năm 2025. Như vậy, hơn 1/4 chủ nhà trong nhóm tuổi này vẫn phải thanh toán khoản vay địa ốc hằng tháng, thay vì hoàn tất việc trả nợ trước hoặc trong những năm đầu nghỉ hưu như phổ biến ở các thế hệ trước.

Bà Jiayi Xu, chuyên gia kinh tế cao cấp của Realtor.com, cho biết thông thường tỷ lệ chủ nhà còn nợ giảm khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều gia đình mua căn nhà đầu tiên ở độ tuổi muộn hơn, khiến thời gian trả nợ kéo dài sang giai đoạn nghỉ hưu.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến số người cao tuổi vẫn còn nghĩa vụ vay mua nhà tăng lên.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 40 tuổi. Việc gia nhập thị trường bất động sản muộn hơn khiến một bộ phận người mua phải tiếp tục trả nợ trong những năm mà các thế hệ trước thường đã sở hữu nhà hoàn toàn.

Trong nhiều thập niên, một căn nhà không còn khoản vay thế chấp được xem là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định tài chính khi nghỉ hưu.

Tỷ lệ chủ nhà đã trả hết nợ cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Trong 50 vùng đô thị lớn nhất nước Mỹ, thành phố Miami, bang Florida, dẫn đầu với 45,9% nhà ở do chủ sở hữu cư ngụ đã thanh toán hết khoản vay.

Tiếp theo là Buffalo, bang New York, với 45,6%, và Pittsburgh, bang Pennsylvania, với 45,5%. Tại vùng đô thị New York, tỷ lệ này đạt 40,6%, gần bằng mức trung bình toàn quốc.

Ở chiều ngược lại, vùng thủ đô Washington D.C. có tỷ lệ nhà ở do chủ sở hữu cư ngụ vẫn còn khoản vay mua nhà cao nhất trong số các vùng đô thị lớn được khảo sát, ở mức 73,2%. Denver, bang Colorado, đứng tiếp theo với 72,3%, còn Raleigh, bang North Carolina, đạt 70,6%.

Tình trạng khác biệt về nghĩa vụ nợ cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở trên thị trường. Nhiều chủ nhà đã vay mua nhà trong giai đoạn lãi suất thế chấp xuống mức thấp kỷ lục.

Nếu bán căn nhà hiện tại để mua nhà khác, họ có thể phải vay khoản mới với lãi suất cao hơn. Tâm lý ngần ngại từ bỏ khoản vay lãi suất thấp này thường được gọi là “hiệu ứng mắc kẹt lãi suất thế chấp.”

Do đó, một bộ phận chủ nhà lựa chọn tiếp tục ở lại căn nhà hiện tại thay vì chuyển nơi cư trú. Xu hướng này góp phần hạn chế số lượng nhà được đưa ra thị trường, làm giảm lựa chọn của người mua và tạo thêm áp lực duy trì giá nhà ở mức cao.

Trong khi đó, những chủ nhà đã thanh toán hết nợ địa ốc không phải đối mặt với áp lực tương tự khi quyết định bán nhà, chuyển sang căn hộ nhỏ hơn hoặc chuyển đến sống gần con cháu.

Họ có thể linh hoạt hơn trong việc thay đổi nơi cư trú mà không phải cân nhắc chi phí từ một khoản vay mới với lãi suất cao.

Sự khác biệt về tình trạng nợ vay vì vậy không chỉ tác động đến quyết định mua bán nhà của các hộ gia đình, mà còn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bất động sản và quá trình chuyển giao tài sản nhà ở giữa các thế hệ tại Mỹ./.

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