Giá dầu giảm mạnh, thị trường nguyên liệu giằng co trước sức ép lãi suất và thuế

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động giằng co trong phiên giao dịch 22/7.

Chốt phiên, lực bán mạnh trên thị trường năng lượng góp phần kéo chỉ số MXV-Index nối dài đà suy yếu sang phiên thứ hai, dừng ở mức 2.238 điểm.

Theo ghi nhận từ MXV, sắc đỏ bao trùm thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ghi nhận mức giảm lên tới 1,47%, rơi xuống mốc 66,21 USD/thùng, mốc thấp nhất trong vòng gần ba tuần trở lại đây. Giá dầu Brent cũng giảm 0,9% trong ngày hôm qua, dừng ở mốc 68,59 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục đối mặt với làn sóng lo ngại mới về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tiếp tục suy yếu trong bối cảnh thời hạn chính phủ Mỹ áp dụng thuế đối ứng sắp tới gần.

Tính đến hết phiên hôm qua, Mỹ mới chỉ đạt được thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh, Việt Nam và Indonesia. Thông tin về việc Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị các biện pháp trả đũa hay tiến trình đàm phán không mấy khả quan giữa Mỹ và Ấn Độ càng làm bức tranh thị trường thêm phần phức tạp.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, động thái mới nhất từ Mỹ và Nhật Bản gây chú ý trên thị trường quốc tế. Theo đó, đêm 22/7 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã công bố một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, qua đó tạo kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu căng thẳng thương mại trên thị trường toàn cầu hiện tại.

Bên cạnh đó, giá dầu tiếp tục chịu áp lực khi mặt bằng lãi suất cơ bản tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao 4,25-4,5%, theo quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra.

Hiện, Fed đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu sớm có động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, một số thống đốc Fed kiêm thành viên FOMC đã công khai ủng hộ quan điểm giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, động thái đã góp phần củng cố tâm lý tích cực trên thị trường dầu cũng như hỗ trợ lực cầu nhờ đồng USD suy yếu hơn.

Mặc dù vậy, phần lớn những dự báo trên thị trường vẫn cho rằng FOMC sẽ chưa vội thay đổi chính sách, đặc biệt trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng nhiều thành viên khác tiếp tục giữ lập trường kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 2%.

Ở chiều ngược lại, thị trường kim loại chứng kiến lực mua mạnh mẽ khi có tới 8 trên 10 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh.

Đáng chú ý, giá đồng COMEX tiếp tục nới rộng đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, tăng gần 1,5% lên 12.613USD/tấn và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới chưa từng ghi nhận trước đó.

Diễn biến này phản ánh xu hướng tích trữ mạnh mẽ, khi những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cục bộ do Mỹ siết chặt thuế quan vẫn còn hiện hữu.

Quang cảnh một mỏ đồng tại Challhuahuacho, Peru. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu vào ngày 8/7, thị trường đồng ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy ngay sau động thái này, giá đồng trên sàn COMEX đã tăng vọt, khiến chênh lệch giá so với đồng LME lập tức nới rộng từ 11% lên tới 27%. Đáng chú ý, đến phiên giao dịch ngày 22/7, mức chênh lệch lớn này vẫn được duy trì quanh ngưỡng 27%.

Tâm lý tranh thủ tích trữ đồng tinh luyện gia tăng nhanh chóng tại Mỹ khi ngày áp dụng thuế suất mới cận kề, trong bối cảnh thị trường vẫn còn đó những mối lo ngại về khả năng tự chủ nguồn cung của quốc gia này trong tương lai gần.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (US ITC) cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm, lượng đồng tinh luyện nhập khẩu vào Mỹ đã chạm mức 680.727 tấn - cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024 và tương đương gần 74% tổng lượng nhập khẩu của cả năm ngoái. Trong đó, Chile tiếp tục là đối tác cung ứng lớn nhất khi xuất khẩu sang Mỹ đạt 409.463 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực chạy đua với thời gian đang lan rộng trên thị trường khi các thương nhân quốc tế gấp rút đẩy mạnh nhập khẩu đồng tinh luyện vào Mỹ trước thời điểm áp dụng mức thuế mới.

Theo ghi nhận từ Kpler, một trường hợp điển hình là tàu Kiating, xuất phát từ Australia ngày 16/7, dự kiến sẽ cập cảng Honolulu (Hawaii, Mỹ) vào ngày 30/7 - sát ngay mốc áp thuế 1/8 sắp tới.

Điểm đáng chú ý, Honolulu vốn chưa từng là điểm đến của các lô hàng đồng tinh luyện lớn trước đây, cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu đang linh hoạt khai thác mọi tuyến đường và cảng biển để bảo đảm hoàn thành thủ tục thông quan trước khi chính sách thuế có hiệu lực.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hiện nay, 45% nhu cầu đồng của quốc gia này vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ nhập khẩu. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở năng lực luyện kim trong nước, khiến việc tự chủ nguồn cung khó đạt được trước năm 2035.

Việc phát triển một nhà máy luyện đồng mới cần tối thiểu 5 năm, trong khi một dự án mỏ mới có thể mất hơn một thập kỷ để đưa vào vận hành./.

Thị trường hàng hóa thế giới: Mặt hàng năng lượng, kim loại đồng loạt tăng giá Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, chỉ số MXV-Index nhích thêm 0,3% lên 2.227 điểm, nhóm năng lượng và kim loại gây chú ý khi nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá.