Giá vàng ngày 3/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đã giảm gần 1% trong phiên giao dịch ngày 2/10, rời khỏi mức cao kỷ lục được thiết lập trước đó, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, kêu gọi Fed cần thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 3/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 3.845,78 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,8%, còn 3.868,1 USD/ounce.

Bà Logan cho biết với đợt cắt giảm lãi suất vào tháng trước, Fed đã có một bước đi phòng ngừa phù hợp trước bất kỳ sự suy yếu đột ngột nào của thị trường lao động. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Fed cần phải thận trọng với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong tương lai.

Nhà chiến lược thị trường của RJO Futures, ông Bob Haberkorn, nhận định rằng giá vàng đã giảm sau các phát biểu trên.

Ông giải thích thêm mặc dù quan điểm của một thống đốc Fed không nhất thiết định hình cho quyết định của toàn bộ ngân hàng trung ương nhưng nó đã khiến thị trường phần nào thận trọng về mức độ quyết liệt của Fed trong cuộc họp sắp tới.

Giới giao dịch hiện đang dự đoán khả năng tới 99% Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng này. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tính từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý này đã tăng 47%.

Trước đó trong phiên, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.896,49 USD/ounce trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Tại Việt Nam, ngày 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 3/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

