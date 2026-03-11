Giảm mạnh gần 4.000 đồng, giá xăng RON95-III xuống ngưỡng 25.240 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh từ 22 giờ ngày 11/3.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 10/3.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel giảm 4.247 đồng/lít, xuống ngưỡng 26.470 đồng/lít; dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg, ở ngưỡng 19.001 đồng/kg; dầu hỏa giảm mạnh nhất với mức giảm là 7.966 đồng/lít, giá mới là 24.419 đồng/lít.

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, trong lần điều chỉnh ngày 10/3, xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 2.073 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg; riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít./.

