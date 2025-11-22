Gìn giữ đạo hiếu trong dòng chảy hiện đại thông qua tập sự thờ cúng

Sự kiện “Tập sự thờ cúng ” thuộc dự án “Ông gánh Bà nâng” đã tạo dấu ấn đặc biệt với workshop Tranh kiếng Nam Bộ, mở ra cánh cửa kết nối văn hóa cho giới trẻ. Trong ba ngày diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (21-23/11/2025), hoạt động này đã thu hút đông đảo bạn trẻ tìm hiểu và thực hành nghệ thuật tranh kiếng truyền thống.

Dưới sự hướng dẫn của nhà sưu tầm Nguyễn Duy Linh, người tham dự được trực tiếp khám phá quy trình sáng tạo những bức tranh kiếng độc đáo. Qua từng đường nét vẽ tinh xảo trên nền kính trong suốt, người trẻ không chỉ học được kỹ thuật thủ công mà còn thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong mỗi tác phẩm.

Workshop này là lời giải cho thực trạng 82% bạn trẻ nhận thức được ý nghĩa thờ cúng nhưng thiếu trải nghiệm thực tế. Bằng việc "chạm tay" vào di sản, thế hệ trẻ đã tìm thấy con đường gìn giữ đạo hiếu một cách chân thật và cảm xúc nhất, biến truyền thống thành niềm tự hào trong đời sống hiện đại./.