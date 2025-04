Hà Nội: Hàng loạt chung cư mở bán mới, nguồn cung tăng thêm hàng nghìn căn hộ

Cuối quý 1 và trong quý 2 có hàng loạt dự án chung cư mở bán mới tại Hà Nội, bổ sung nguồn cung mới cho thị trường lên đến hàng chục nghìn căn hộ.

Giá chào bán thấp nhất từ 62 triệu đồng/m2 và có dự án cao nhất ở ngưỡng 160-270 triệu đồng/m2. Các chuyên gia chung nhận xét, hiện giá chung cư tại Hà Nội đang neo ở mức quá cao.

Trên thị trường, các chủ đầu tư dự án tiếp tục đưa ra nhiều ưu đãi về chính sách bán hàng cũng như lịch thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng. Cùng đó, là các gói vay mua nhà lãi suất thấp... để thu hút khách hàng.

Chủ đầu tư vừa mở bán tòa PR3 - được giới thiệu là tòa đẹp nhất trong phân khu The Paris Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm).

Dự án này do chủ đầu tư Vingroup và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) hợp tác phát triển được cho là có giá "mềm" nhất trong đợt mở bán quý 2 này.

Giá bán căn hộ dự kiến từ 62 triệu đồng/m2, chỉ cần vốn ban đầu 10% là khách hàng có thể ký hợp đồng, tiến độ thanh toán linh hoạt trong 2, 4 hoặc 8 năm tùy lựa chọn của người mua.

Tiếp đó, dự án The Charm An Hưng tọa lạc ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Thanh Bình, quận Hà Đông cũng thu hút được sự quan tâm của thị trường từ những ngày mới khởi công xây dựng.

Đây tổ hợp nhà ở và văn phòng thương mại, phía dưới có khu nhà phố kinh doanh, do Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư.

Hai tòa tháp cao 30 tầng, bổ sung thêm 592 sản phẩm cho thị trường chung cư Hà Nội. Dự án có tiến độ xây dựng khá nhanh, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, tiến tới bàn giao trong năm nay.

Đầu năm 2025, dự án The Charm An Hưng gây chú ý khi rục rịch chuẩn bị mở bán đã nhận được sự quan tâm rõ rệt, với khoảng 2.000 lượt booking mua căn hộ, sức nóng tăng lên từng ngày.

Đầu tháng 3/2025, chủ đầu tư đã chính thức mở bán căn hộ The Charm An Hưng, với mức giá dao động từ 74-81 triệu đồng/m2, tương đương với khoảng từ 5,4 tỷ đồng /căn 2 phòng ngủ, 7,1 tỷ đồng/căn 3 phòng ngủ.

Ngay khi mở bán, giỏ hàng đợt 1 đã hết và hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục mở bán giỏ hàng mới với mức giá không chênh lệch nhiều so với đợt đầu.

Cùng tại địa bàn Hà Đông, dự án Kepler Land của chủ đầu tư TSQ gồm 2 tòa tháp đối diện nhau, nằm 2 bên đường Vũ Trọng Khánh, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao sẽ cung cấp cho thị trường 1280 căn hộ, diện tích căn hộ từ 45-122.

Từ tháng 1/2025, chủ đầu tư TSQ ra văn bản thông báo dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa chính thức bán.

Dự kiến, dự án được mở bán trong quý 2 với mức giá khoảng 78-90 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cùng phân khúc giá này, dự án The Ninety Complex số 90 đường Láng là một trong số ít dự án căn hộ nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội mở bán mới trong năm nay, được thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích đã phát triển đồng bộ của khu vực quận Đống Đa.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Ánh Sao làm chủ đầu tư, phát triển bởi Rox Living. Về pháp lý, đây là dự án căn hộ khách sạn được sở hữu 50 năm (thời hạn sở hữu tới quý 3/2068, sau đó có thể gia hạn sử dụng theo niên hạn công trình).

Căn hộ Ninety Complex đang được rao bán với giá khoảng 80-92 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao vào quý 2/2025.

Mốc 100 triệu đồng/m2 được xác lập cho dự án The Matrix Premium (The Matrix One giai đoạn 2). Dự án nằm kề bên nút giao Mễ Trì-Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm do MIK Group làm chủ đầu tư, được người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư quan tâm.

The Matrix Premium bao gồm 2 tòa tháp cao 37 và 44 tầng, có 3 tầng hầm, tổng cộng 990 căn hộ với thiết kế đa dạng, từ 1-4 phòng ngủ, có một số căn penthouse và duplex.

Dự kiến, căn hộ được mở bán vào khoảng cuối tháng 4.

Phân khúc giá từ 95-120 triệu đồng/m2 ghi nhận cho dự án Masteri Grand Avenue. Cũng tại khu đô thị Vinhomes Global Gate, dự án Masteri Grand Avenue là khu căn hộ cao cấp do chủ đầu tư Masterise Homes phát triển.

Dự án này gồm 2 tòa cao 27 tầng, tổng cộng 1.640 căn hộ với đầy đủ các loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Khu căn hộ được đầu tư hệ thống 35 tiện ích ngoài trời… bố trí xen kẽ giữa những mảng xanh.

Căn hộ Masteri Grand Avenue sở hữu vị trí đẹp trong đại đô thị Vinhomes Global Gate cùng những tiêu chuẩn cao cấp trong thiết kế, tiện ích.

Chủ đầu tư đưa ra nhiều phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, với nhiều ưu đãi như chiết khấu lên tới 17% cho người mua thanh toán sớm, vay trả góp 80% được miễn gốc, lãi đến tháng 3/2028… Dự án này dự kiến được bàn giao trong quý 3/2027.

Tại quận Tây Hồ, dự án Endless Skyline West Lake nằm trên phường Phú Thượng do Công ty CP Nam Hưng làm chủ đầu tư đang mở bán với mức dao động trong khoảng 100-180 triệu đồng/m2.

Dự án này đã cất nóc từ giữa năm 2024 và dự kiến bàn giao căn hộ trong năm nay. Endless Skyline West Lake có quy mô 1 tòa tháp cao 27 tầng nổi, 4 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 150 căn hộ thương mại, 56 căn hộ cho thuê và 150 phòng khách sạn.

Cùng là dự án thuộc phân khúc cao cấp, The Nelson Private Residence nằm tại ngõ 29 phố Láng Hạ, quận Ba Đình với quy mô 1 tòa tháp gồm 175 căn hộ, do HDMon và Indochina Capital hợp tác phát triển.

Nguồn cung căn hộ của dự án này chủ yếu là loại căn 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 83-106 m2, mật độ chỉ 8 căn/sàn, ngoài ra có một số căn penthouse diện tích lớn hơn.

The Nelson Private Residences đã hoàn thành nên người mua căn hộ có thể nhận bàn giao ngay từ quý 3/2025 mà không phải chờ đợi xây dựng.

Giá bán The Nelson Private Residences trung bình khoảng 130-180 triệu đồng/m2, tùy vị trí căn hộ và chính sách bán hàng tại thời điểm mua.

Dẫn đầu về giá chung cư mở bán tại Hà Nội là Noble Crystal thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long-Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Với những lợi thế về vị trí và tiện ích cao cấp, giá của Noble Crystal hiện đang ở mức cao top đầu thị trường chung cư Hà Nội, dao động trong khoảng từ 160 đến 270 triệu đồng mỗi m2.

Đáng chú ý, trong giỏ hàng mở bán hiện tại có các căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích lên tới 280m2, bao gồm bể bơi riêng rộng 72m2. Căn hộ loại này đang được chào bán với giá khoảng 76 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ vào cuối năm 2026./.

