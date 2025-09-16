Hà Nội: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong đám cháy

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 cháu nhỏ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp chính quyền, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đoàn thể địa phương đã khẩn trương có mặt, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân sáng 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai gửi lời chia buồn sâu sắc với bà Nguyễn Thị Tươi - mẹ đẻ của anh V.D.N (nạn nhân trong vụ cháy).

Bà Bùi Huyền Mai cho biết cơ quan Công an đang xác minh, tìm nguyên nhân gây hỏa hoạn, đồng thời động viên bà Tươi giữ gìn sức khỏe, nén đau thương, lo việc hậu sự cho các con, cháu, sớm ổn định lại cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng mong lãnh đạo xã và thôn quan tâm hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân cũng như trong cuộc sống sau này.

Nhằm kịp thời chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình lo hậu sự, các đơn vị đã trao tổng số tiền 230 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 110 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tươi cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các cấp chính quyền, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đoàn thể địa phương tới gia đình. Bà Tươi cho biết chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 con. Anh V.D.N là con lớn trong gia đình...

Hiện trường vụ cháy tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Báo cáo số 24/BC-UBMTTQ-BTT, ngày 16/9/2025, của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thường Tín, vụ cháy xảy ra khoảng 4-5 giờ cùng ngày, tại một ngôi nhà tạm của gia đình anh V.D.N ở xóm 1, thôn Văn Giáp khi cả gia đình đang ngủ say. Do phát hiện muộn và ngọn lửa lan nhanh nên cả 4 người trong gia đình đều không kịp thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an xã và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cả 4 nạn nhân đã tử vong.

Trong sáng 16/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đảm bảo chu đáo, kịp thời.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổng rà soát, kiểm tra về an toàn cháy nổ đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là các lán tạm, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống và làm việc tại các cơ sở, nhà trọ không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy./.

Hà Nội: Gia đình 4 người tử vong trong vụ cháy nhà dân tại Thường Tín Vụ cháy nhà tại Thường Tín sáng 16/9 khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, theo đó, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con.