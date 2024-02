Hải Phòng: Cháy nhà lúc 3 giờ sáng, 3 mẹ con tử vong

Khoảng 3 giờ ngày 1/2, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng khiến 3 người thiệt mạng, một cháu nhỏ may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 3 giờ ngày 1/2, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng khiến 3 người thiệt mạng.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng, ngay khi nhận được tin báo cháy, trung tâm 114 điều động 2 xe chữa cháy của Công an huyện Vĩnh Bảo, 1 xe của Công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường.

Tại hiện trường, lửa khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 một tầng mặt đường, diện tích khoảng 60m2.

Lực lượng chữa cháy phải phá cửa để xác định vị trí người bị nạn và tổ chức chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày.

Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh nên đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn nhà và làm 3 người thiệt mạng là chị Phạm Thị Xoan (sinh1981, quê Thanh Hóa), cháu Nguyễn Hữu Thành Đạt (sinh năm 2016) và cháu Nguyễn Phạm Ngọc Diệp (sinh năm 2018).

Riêng cháu Nguyễn Phạm Thùy Trang (sinh năm 2008) thoát nạn ra ngoài theo cửa sau của ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Hữu Duân (sinh 1982, quê An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và vợ là Phạm Thị Xoan (quê Lộc sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh hóa) có 3 con nhỏ thuê nhà của ông Hoàng Đình Tĩu từ năm 2019 để bán cháo.

Lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày anh Duân ra khỏi nhà đi chở thịt lợn thuê bằng xe ôtô tải của chủ ở Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, huyện Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Lúc 3 giờ 30 phút thì anh Duân nhận được tin hàng xóm báo nhà bị cháy.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang làm rõ vụ việc./.

Thanh Hóa: Cháy lớn nhà dân lúc nửa đêm khiến 3 mẹ con tử vong Khoảng 23 giờ 30 phút, anh Lê Ngọc T. phát hiện cháy ở tầng 1 nên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, không thể ứng cứu vợ cùng hai con nhỏ của anh đang ngủ trên nhà.