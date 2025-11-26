Hạn hán và mưa lũ đe dọa sản lượng, giá càphê leo lên mức cao mới

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/11.

Chỉ số MXV-Index đóng cửa ở mức 2.300 điểm, giảm gần 0,3% so với phiên trước. Tuy vậy, thị trường vẫn ghi nhận lực mua mạnh mẽ trên thị trường càphê khi những lo ngại về nguồn cung tiếp tục duy trì cũng như đà phục hồi của giá đậu tương sau động thái trấn an từ Mỹ.

Khép lại phiên giao dịch, nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sắc xanh bao phủ trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm; trong đó, giá càphê Arabica tăng hơn 1,6% lên mức 9.131 USD/tấn; giá càphê Robusta cũng tăng gần 2,4% lên mức 4.559 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng nóng của càphê chủ yếu đến từ những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng nguồn cung toàn cầu, đặc biệt tại Brazil và Việt Nam.

Trong khi Brazil đang chứng kiến sự suy giảm mạnh về sản lượng xuất khẩu và tình trạng hạn hán đang đe dọa sản lượng của mùa vụ 2026-2027, thì Việt Nam cũng đang phải đối mặt với mưa lũ chưa từng có trong lịch sử Tây Nguyên, gây thiệt hại lớn cho các vùng trồng càphê đang ở giai đoạn then chốt của vụ thu hoạch.

Mưa lũ nghiêm trọng gây ngập sâu tại Đắk Lắk - thủ phủ càphê của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, tình trạng thắt chặt nguồn cung còn được phản ánh rõ qua dữ liệu tồn kho toàn cầu.

Tại Antwerp - Trung tâm lưu trữ càphê Robusta và Arabica lớn nhất châu Âu, hồi tháng Sáu, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ niên vụ 2025-2026 chỉ đạt 12,85% - mức thấp thứ hai từng được ghi nhận và là năm thứ ba liên tiếp dưới ngưỡng 15%, phản ánh tình trạng thắt chặt rõ rệt của nguồn cung trong niên vụ này.

Trong khi đó, dữ liệu từ Climatempo cho thấy hạn hán sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng sản xuất càphê ở khu vực Trung-Nam Brazil vào cuối tuần này, mặc dù tình trạng này cũng sẽ giảm dần ở khu vực Bahia và Espírito Santo. Tuy nhiên, đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh mới dự kiến sẽ tràn vào dọc bờ biển Brazil, gây ảnh hưởng trực tiếp tới các vùng trồng trọng điểm.

Trên thị trường nội địa Việt Nam, không khí giao dịch càphê hôm qua khá ảm đạm, với giá mua tại kho duy trì ổn định quanh mức 110.000-111.000 đồng/kg, có nơi cần gấp hàng phải chấp nhận mua với mức giá 111.500 đồng/kg.

Mặc dù công tác thu hoạch vẫn đang diễn ra tốt và dự kiến 20 ngày tới vùng Chư Sê (Gia Lai) sẽ bước vào đỉnh điểm, nhưng đa số nông dân vẫn bảo thủ trong tâm lý chờ giá tăng, khiến khối lượng giao dịch chỉ diễn ra ở mức nhỏ lẻ - khoảng 5-20 tấn/ngày.

Tại Đắk Lắk, giá thành phẩm loại R2 và R1 đang nằm trong khoảng 111.000-113.300 đồng/kg tùy loại sàng. Đối với xuất khẩu, các doanh nghiệp lớn ở những tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai vẫn giữ ngưỡng giá mua vào 110.000-111.500 đồng/kg, trong bối cảnh các kho hàng hạ tốc độ phát thải để theo dõi thêm diễn biến thị trường.

Không chỉ nhóm nguyên liệu công nghiệp, các mặt hàng nông sản phiên hôm qua cũng ghi nhận lực mua chiếm ưu thế khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên tục có những phát biểu nhằm trấn an giới đầu tư.

Trong đó, đậu tương đặc biệt thu hút sự quan tâm của thị trường khi nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng Trung Quốc thực hiện đầy đủ cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ như theo phía Mỹ tuyên bố.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá đậu tương trên sàn CBOT tăng nhẹ thêm 0,13% lên mốc 413 USD/tấn.

Tín hiệu tích cực mới nhất từ Washington đến từ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ông khẳng định hoạt động nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc vẫn đang diễn ra "đúng tiến độ," đồng thời trích dẫn một thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký kết để mua 87,5 triệu tấn sản phẩm từ Mỹ trong ba năm rưỡi tới.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Bessent cũng cho biết thêm, dù hai nước luôn là đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên quan hệ song phương giữa hai nước vẫn duy trì trong tình trạng tốt đẹp, và lãnh đạo cấp cao hai bên dự kiến sẽ có tới bốn cuộc gặp trong năm 2026.

Trước đó, ngày 24/11, cả Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins và Tổng thống Donald Trump đều tái khẳng định sự lạc quan về khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ mà Nhà Trắng công bố đầu tháng này.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu củng cố cho khả năng Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu tương Mỹ.

Theo Reuters, hai tàu chở hàng đã tiến về các cảng ngũ cốc gần New Orleans vào thứ Hai để chất những lô đậu tương đầu tiên xuất sang Trung Quốc kể từ tháng Năm năm nay.

Trước đó, thông tin về việc Trung Quốc hủy một số đơn hàng từ Argentina để dành chỗ cho đậu tương Mỹ cũng xuất hiện trên thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng giá đậu tương vẫn bị kìm hãm bởi lo ngại về nhu cầu thực tế từ Trung Quốc, trong bối cảnh đậu tương Mỹ đang phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về giá.

Hiện, giá đậu tương Mỹ cao hơn khoảng 37 USD/tấn so với đậu tương Brazil - nhà cung cấp lớn nhất thế giới - khiến giới đầu tư lo ngại về triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, tâm lý tích cực trên thị trường đậu tương đã lan sang các mặt hàng nông sản khác, nhất là khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Động thái này có thể làm suy yếu đồng USD, giúp hàng nông sản Mỹ trở nên cạnh tranh hơn về giá đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Giá lúa mì CBOT đã tăng gần 1% trong phiên giao dịch hôm qua. Ngược lại, động thái chốt lời trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ đã tạo áp lực bán lớn, khiến giá ngô giảm nhẹ dưới 0,1%./.

