Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định cơ sở sản xuất tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc (KOSME) ngày 25/11 cho biết đơn vị này đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tăng cường hợp tác với Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).



VSIP, một liên doanh giữa Việt Nam và Singapore được thành lập năm 1996, là nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Dựa trên hệ thống quản lý tiên tiến của Singapore, VSIP hiện đang phát triển và vận hành 20 khu công nghiệp với tổng diện tích 120 km2 trên khắp Việt Nam.



Thỏa thuận trên nhằm hỗ trợ sự mở rộng toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc, vốn đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng do sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ và các quy định thương mại ngày càng chặt chẽ.

Mục tiêu chính của thỏa thuận là giúp các công ty sản xuất quy mô nhỏ của Hàn Quốc đảm bảo cơ sở sản xuất ổn định tại Việt Nam, quốc gia đang có tốc độ phát triển nhanh, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, bao gồm cả Đông Nam Á.



Thông qua MOU, hai bên nhất trí triển khai các dự án hợp tác nhằm hỗ trợ việc ổn định sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc ở sở tại. Các mảng hợp tác bao gồm: cung cấp thông tin về các cụm công nghiệp và tư vấn về thủ tục gia nhập cho các công ty muốn thành lập nhà máy tại Việt Nam; đồng tổ chức các buổi họp báo chính sách để giải quyết những thách thức hoạt động mà các tập đoàn sản xuất trong nước đang phải đối mặt; và thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các công ty.



Chủ tịch KOSME Kang Seok Jin cho rằng thỏa thuận với Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore là những điểm khởi đầu quan trọng để đảm bảo nền tảng và mạng lưới cho các công ty liên doanh vừa và nhỏ của Hàn Quốc tiến vào thị trường toàn cầu.

Với vai trò xúc tác, kết nối, KOSME sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức địa phương tại Việt Nam và nỗ lực để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc thâm nhập thị trường toàn cầu một cách thành công./.

