Hàn Quốc và Mỹ ký bản ghi nhớ về cam kết đầu tư thương mại và giảm thuế

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/11, Hàn Quốc và Mỹ đã ký Bản ghi nhớ (MOU), theo đó Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy việc Washington giảm thuế quan.

MOU do Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ký kết, dựa trên thỏa thuận chi tiết đã được hai bên nhất trí ngày 29/10.

Trong số tiền này, 200 tỷ USD dự kiến được đầu tư theo hình thức trả góp bằng tiền mặt và hai bên sẽ lựa chọn các dự án trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào tháng 1/2029.

Các lĩnh vực đầu tư ưu tiên có thể là năng lượng, chất bán dẫn, dược phẩm, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử, cùng nhiều lĩnh vực khác. Khoản tiền 150 tỷ USD còn lại dự kiến đầu tư cho hợp tác đóng tàu song phương.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kim Jung Kwan cho biết Mỹ đã hạ mức thuế quan đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15% kể từ ngày 7/8 và có kế hoạch cắt giảm thuế đối với ôtô và gỗ của Hàn Quốc xuống còn 15%. Các sản phẩm dược phẩm của Hàn Quốc cũng sẽ chịu mức thuế không quá 15%.

Theo ông, hai bên sẽ thành lập Ủy ban Tư vấn do Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đứng đầu và Ủy ban Đầu tư do Bộ trưởng Thương mại Mỹ đứng đầu để quản lý các dự án chung của hai nước.

Ngoài ra, theo tài liệu chung do Hàn Quốc và Mỹ công bố một ngày trước đó, Washington đã nhất trí hợp tác cung cấp nhiên liệu cho dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul và thể hiện ủng hộ đối với nỗ lực của nước đồng minh nhằm đảm bảo khả năng làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình./.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất duy trì thuế đối ứng ở mức 15% Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay.