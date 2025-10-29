Hàn Quốc và Mỹ thống nhất duy trì thuế đối ứng ở mức 15%

Ngày 29/10, Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay.

Bên cạnh đó, Seoul và Washington cũng thống nhất giảm mức thuế quan đối với ôtô và linh kiện ôtô từ 25% xuống mức 15%.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kim Yong Beom cũng cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất thỏa thuận về chi tiết cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul, trong đó 200 tỷ USD trả góp bằng tiền mặt và 150 tỷ USD được phân bổ cho hợp tác trong ngành đóng tàu, với mức trần hàng năm là 20 tỷ USD, phạm vi mà thị trường ngoại hối Hàn Quốc có thể hấp thụ, do đó giảm thiểu mọi tác động đến thị trường.

Cũng theo thỏa thuận thuế quan mới đạt được bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các sản phẩm dược phẩm và gỗ của Hàn Quốc sẽ được hưởng "quy chế tối huệ quốc," trong khi các bộ phận máy bay, dược phẩm phổ biến và tài nguyên thiên nhiên không được sản xuất tại Mỹ sẽ được miễn thuế.

Đối với chất bán dẫn, mức thuế quan sẽ được áp ở mức tương đương Đài Loan (Trung Quốc), đối thủ cạnh tranh chính của Hàn Quốc trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Seoul và Washington cũng đồng ý đưa "tính hợp lý thương mại" vào bản ghi nhớ, hiện đang gần hoàn tất, và chia đều lợi nhuận cho đến khi thu hồi được số tiền đầu tư.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại hội nghị APEC đang diễn ra tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai nước./.

Đàm phán thương mại giữa hai nước Hàn Quốc-Mỹ vẫn bế tắc Các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại hai nước, vẫn đang bế tắc.