Hàng không Việt Nam “né” đường bay qua không phận giữa Israel và Iran

Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết hãng đã chủ động điều chỉnh và chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng trước khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát.

“Việc thay đổi này sẽ kéo dài thời gian bay giữa Việt Nam và châu Âu đồng thời phát sinh nhiều chi phí khai thác cho hãng nhưng vì lý do an toàn cho hành khách và phi hành đoàn nên sẽ duy trì đến khi tình hình căng thẳng kết thúc,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Hãng cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin trên website chính thức www.vietnamairlines.com và qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: ‎1900 1100.

Với các hãng hàng không khác như Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines hiện chưa khai thác các đường bay đi châu Âu nên không bay đi qua không phận Israel và Iran.

Trong khi đó, dữ liệu của Flightradar24 cho thấy nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đã hủy hoặc chuyển hướng khỏi không phận Israel, Iran và Iraq từ rạng sáng 13/6 để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng cho thấy các chuyến bay liên tục chuyển hướng qua Trung Á hoặc Saudi Arabia.

Được biết, khu vực phía Đông Iraq giáp giới với Iran là một trong những hành lang hàng không nhộn nhịp nhất thế giới, với hàng chục chuyến bay giữa châu Âu và Vùng Vịnh cũng như giữa châu Á và châu Âu.

Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam./.

ĐSQ Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế tối đa việc di chuyển Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố.