ĐSQ Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế tối đa việc di chuyển

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, rạng sáng 13/6, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã ban hành các hướng dẫn an ninh khẩn cấp trên toàn quốc, nhằm đối phó nguy cơ xảy ra cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ phía Đông, trong bối cảnh Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran.

Các nội dung chính của hướng dẫn bao gồm: (i) Tạm dừng toàn bộ các hoạt động giáo dục, sự kiện tập trung đông người và hoạt động nơi làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực trọng yếu như y tế, an ninh và năng lượng.

(ii) Cảnh báo khả năng cao xảy ra tấn công tên lửa hạng nặng có thể ảnh hưởng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Israel, không giới hạn địa lý.

(iii) Yêu cầu toàn thể công dân Israel và người nước ngoài sinh sống tại Israel theo dõi sát sao các thông báo cập nhật từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và luôn sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có tín hiệu cảnh báo.

Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel một số nội dung sau:

1. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong thời gian nhạy cảm này, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn... Luôn chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, đèn pin, nước, thực phẩm khô, thuốc men, thiết bị liên lạc và pin sạc dự phòng; Không tụ tập, không đến khu vực công cộng, trung tâm thương mại hoặc các khu vực biên giới. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.

2. Theo dõi sát cảnh báo trên ứng dụng Home Front Command và các thông tin trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại.

3. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân ta liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân sau: +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán yêu cầu cộng đồng người Việt tại Israel bình tĩnh, đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách sở tại để đảm bảo an toàn tối đa./.

