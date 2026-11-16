Hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với nâng chất lượng dịch vụ xã hội

Theo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau."

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chi cho các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 17% tổng chi ngân sách nhà nước.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho thấy sự nỗ lực lớn trong tạo sinh kế cho người dân, hơn 10.500 mô hình sinh kế đã triển khai; hơn 134.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đã được kết nối thành công với các cơ hội việc làm, vượt chỉ tiêu đề ra là tối thiểu 100.000 lao động.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với, công tác giảm nghèo đang đứng trước nhiều yêu cầu và thách thức mới.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà quản lý, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, song nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu. Vì vậy, cần tập trung vào một số giải pháp như đổi mới mục tiêu giảm nghèo theo hướng nâng cao chất lượng sống và bảo đảm tính bền vững của quá trình thoát nghèo; lấy phát triển sinh kế và việc làm có chất lượng làm nền tảng của giảm nghèo bền vững; thực hiện giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và bảo đảm tiếp cận thực chất các dịch vụ xã hội cơ bản.

Để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cần tiếp tục hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống mức thấp, trọng tâm chính sách cần chuyển mạnh từ "giảm tỷ lệ hộ nghèo" sang "nâng cao chất lượng thoát nghèo và phòng ngừa tái nghèo."

Lấy phát triển con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chính là chìa khóa để Việt Nam giữ vững thành quả giảm nghèo, hướng tới phát triển nhanh và bền vững./.