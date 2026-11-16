Triển khai ECMO ngoại viện cứu người bệnh nguy kịch

Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) ra tỉnh Lâm Đồng để cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Việc triển khai ECMO ngoại viện kịp thời đã giúp cho người bệnh có thêm cơ hội sống dù đang ở một địa điểm khá xa các bệnh viện tuyến cuối.

Cuối tháng 10/2026, anh L.M.T (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) bị sốt, ho một tuần, tình trạng khó thở cũng tăng dần. Khi tình trạng hô hấp trở nặng, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị.

Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện, nồng độ oxy trong máu của người bệnh tụt sâu.

Trước nguy cơ cao diễn tiến nguy kịch, ngày 1/11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh đã cử êkíp chuyên môn đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để hỗ trợ.

Dù được thở máy với mức áp lực hỗ trợ cao, độ bão hòa oxy trong máu của người bệnh chỉ đạt khoảng 88%, các bác sỹ đã quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO (kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể hình thức tĩnh mạch-tĩnh mạch, giúp hỗ trợ chức năng hô hấp cho những bệnh nhân suy hô hấp nặng) ngay tại hiện trường, sau đó vận chuyển người bệnh an toàn về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.

Bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thành công đặt ECMO hỗ trợ hô hấp cho người bệnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi cải thiện, anh T được rút nội khí quản và 2 ngày sau đó, anh tiếp tục được cai và rút ECMO.

Tiến sỹ, bác sỹ Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết việc triển khai ECMO ngoại viện là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các êkíp, từ đánh giá tình trạng người bệnh, thiết lập hệ thống ECMO đến bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp người bệnh nguy kịch có cơ hội tiếp cận kỹ thuật hồi sức chuyên sâu sớm hơn, ngay tại cơ sở điều trị ban đầu.

Với trường hợp người bệnh này, thay vì chờ người bệnh vượt quãng đường dài trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch để đến bệnh viện, đội ngũ y tế đã chủ động đưa kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đến tận nơi người bệnh đang điều trị, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận can thiệp. Đây là một quy trình phức tạp, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong êkíp và khả năng tổ chức vận chuyển người bệnh đang được hỗ trợ ECMO an toàn trên quãng đường liên tỉnh.

Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi được cai ECMO. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Cùng thời điểm, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng sử dụng kỹ thuật ECMO điều trị cho một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng biến chứng viêm cơ tim tối cấp và suy đa tạng.

Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nam thanh niên N.K.L (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và tiêu lỏng.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng huyết áp tụt sâu, sốc tim nặng. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue kèm suy đa tạng.

Trước nguy cơ tử vong cao, các bác sỹ đã ngay lập tức triển khai kỹ thuật VA-ECMO (kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể hình thức tĩnh mạch-động mạch, đóng vai trò như một trái tim và phổi nhân tạo tạm thời cho bệnh nhân) hỗ trợ người bệnh.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, anh L. ngưng được thuốc vận mạch và thuốc co bóp tim, cai được ECMO và từng bước phục hồi vận động và được xuất viện.

Đây là hai trường hợp “thập tử nhất sinh” được các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật ECMO thời gian gần đây. Theo Tiến sỹ, bác sỹ Huỳnh Quang Đại, ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm can thiệp, nguyên nhân bệnh, mức độ tổn thương và sự phối hợp chăm sóc hồi sức toàn diện.

Bắt đầu triển khai ECMO từ năm 2021, đến nay Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã sử dụng ECMO để cứu sống hàng trăm bệnh nhân nguy kịch./.

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