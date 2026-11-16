Hà Nội chấm điểm tài sản, điều kiện sống và thành viên gia đình để xác định chuẩn nghèo

Quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027-2030 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý đối với tổng rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống và thông tin thành viên hộ gia đình để ước lượng thu nhập bình quân đầu người, đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực tế cho thấy trong suốt nhiều năm qua, Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giảm nghèo. Thành phố không chỉ thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương, mà còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với chuẩn nghèo riêng, cao hơn khoảng 30% so với chuẩn quốc gia.

Với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện toàn diện các chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nghề. Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động nông thôn, qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2035 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là mục tiêu đổi mới căn bản công tác hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy tích hợp đa giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương...

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội còn tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua nhiều chính sách thiết thực: trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở, đồng thời triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hà Nội phấn đấu hằng năm thu hút khoảng 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên địa bàn thành phố đạt 60% vào năm 2030.

Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%./.

UNDP ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới Dù số người nghèo đa chiều toàn cầu tăng thêm hơn 51 triệu người, Việt Nam vẫn khẳng định vị thế điểm sáng toàn cầu khi nằm trong nhóm quốc gia châu Á có tốc độ giảm nghèo đa chiều nhanh nhất. ​