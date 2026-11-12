Quảng Ngãi: Đăk Rve gắn đào tạo nghề với việc làm, tạo sinh kế để giảm nghèo

Xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và hỗ trợ người dân phát triển sinh kế tại chỗ. Trong chín tháng đầu năm 2026, xã đã hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho 15 lao động tại các doanh nghiệp ở địa bàn lân cận.

Theo kết quả rà soát năm 2025 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 29/1/2026, đầu năm 2026, Đăk Rve có 2.225 hộ dân. Trong đó, 228 hộ nghèo, chiếm 10,25% và 153 hộ cận nghèo, chiếm 6,88%. Tỷ lệ nghèo đa chiều tại thời điểm rà soát là 17,13%.

Kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu giảm 88 hộ nghèo. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 10/8/2026, triển khai rà soát đến các thôn theo kế hoạch của tỉnh.

Xã dự kiến đến cuối năm 2026 giảm 88 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 dự kiến ở mức 6,24%.

Để hỗ trợ người dân cải thiện thu nhập, xã ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động dân tộc thiểu số.

Hướng triển khai bám mục tiêu của Tiểu dự án 1 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa-Xã hội xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kon Rẫy và các đơn vị liên quan triển khai các lớp đào tạo.

Với người muốn tìm việc, xã định hướng chọn nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã. Với người làm nông nghiệp, nội dung bồi dưỡng chú trọng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ.

Trong chín tháng đầu năm, bên cạnh hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho 15 lao động, xã đã hướng dẫn các hộ lựa chọn mô hình trồng trọt, chăn nuôi và tham gia đào tạo nghề theo nhu cầu. Kế hoạch cũng đề ra việc tư vấn qua các phiên giao dịch việc làm và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng, nguồn vốn vay tạo việc làm.

Với những hộ có điều kiện sản xuất tại chỗ, xã ưu tiên các dự án liên kết có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư. Đây là hướng để người học vận dụng kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản phẩm với đầu ra và tạo thêm nguồn thu cho gia đình./.

Ninh Bình mở lớp dạy nghề theo đơn đặt hàng, giúp lao động nghèo có việc làm ngay Các lớp sơ cấp và dưới 3 tháng được thiết kế sát với từng khu vực: ở vùng đô thị và phụ cận các khu công nghiệp, người lao động được học nghề công nghệ, may mặc, cơ khí, logistics và dịch vụ du lịch.