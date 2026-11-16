Tuyên Quang: Chung tay giữ màu xanh rừng đặc dụng Phong Quang

Với diện tích trên 8.000 ha, rừng đặc dụng Phong Quang là nơi lưu giữ hệ sinh thái phong phú, trong đó có những quần thể nghiến đá quý hiếm. Trước yêu cầu bảo tồn tài nguyên rừng, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền, đồng thời gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với quyền lợi của người dân, từng bước phát huy sức mạnh cộng đồng trong gìn giữ màu xanh đại ngàn.

Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ rừng

Tại thôn Hoàng Lỷ Pả, xã Minh Tân, công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai với sự tham gia tích cực của người dân. Các thành viên tổ bảo vệ rừng duy trì tuần tra định kỳ trên diện tích 190 ha được giao quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Theo ông Dương Chỉn Chung, người dân thôn Hoàng Lỷ Pả, tổ bảo vệ rừng duy trì tuần tra ít nhất 3 buổi mỗi tháng và thực hiện đều đặn trong suốt 3 năm qua. Nhờ đó, tình trạng phá rừng trên địa bàn thôn cơ bản không xảy ra.

Cùng với hoạt động tuần tra, người dân còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ thôn vùng đệm. Mỗi năm, thôn Hoàng Lỷ Pả được hỗ trợ gần 100 triệu đồng từ các nguồn chính sách này. Đây không chỉ là nguồn lực góp phần cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để người dân gắn bó, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ rừng.

Để công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả, Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, lực lượng biên phòng và người dân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động tuần tra, kiểm soát tại cơ sở.

Trong 10 tháng năm 2026, các lực lượng đã tổ chức 84 buổi tuyên truyền với hơn 5.000 lượt người tham gia; vận động hơn 5.200 hộ ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đáng chú ý, 38 tổ, đội bảo vệ rừng với gần 400 thành viên được duy trì, tạo mạng lưới tham gia bảo vệ rừng rộng khắp tại các thôn, bản.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Hạt Kiểm lâm khu vực 13, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân. Đồng thời, phối hợp với các tổ, đội bảo vệ rừng tại thôn, bản tổ chức tuần tra, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện nguy cơ phá rừng, đốt nương làm rẫy và hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bảo vệ rừng đặc dụng Phong Quang không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà đang từng bước trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. (Nguồn: Vietnam+)

Gắn chính sách hỗ trợ với trách nhiệm giữ rừng

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo vệ rừng. Nguồn kinh phí từ khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ thôn vùng đệm với tổng giá trị hàng tỷ đồng mỗi năm đã góp phần cải thiện đời sống, tạo thêm động lực để cộng đồng chủ động tham gia gìn giữ tài nguyên rừng.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang, các tổ bảo vệ rừng được phân công tuần tra định kỳ hằng tuần, mỗi tuần một buổi. Đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 13 tổ chức kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các thôn, kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến rừng.

Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và người dân cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực biên giới. Trung tá Nguyễn Văn Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho biết, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, từ đó chủ động, tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Thực tế cho thấy, khi người dân được tuyên truyền, hướng dẫn và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ, trách nhiệm bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao. Những chuyến tuần tra thường xuyên, các tổ, đội bảo vệ rừng tại cơ sở cùng sự phối hợp của kiểm lâm, biên phòng và chính quyền địa phương đang tạo nên sức mạnh chung trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Bảo vệ rừng đặc dụng Phong Quang không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà đang từng bước trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để bảo tồn những quần thể nghiến quý hiếm, gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ màu xanh đại ngàn cho các thế hệ mai sau…/.

Nghị quyết số 57-NQ/TW: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, bảo vệ rừng Việc ứng dụng khoa học, công nghệ có vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại Quảng Trị.