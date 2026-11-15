Cao Bằng ra quân chương trình “Tình nguyện mùa Đông”

Ngày 15/11, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa Đông,” ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc, vun đắp gia đình hạnh phúc.”

Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung nhấn mạnh, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2026 là hoạt động tình nguyện thường niên để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung chăm lo đúng đối tượng, hỗ trợ đúng nhu cầu; gắn hoạt động tình nguyện với gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo việc làm và sinh kế bền vững; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đồng hành với thanh niên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN).

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để huy động, kết nối nguồn lực, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, tránh hình thức, dàn trải.

Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, tiếp cận các cơ hội học nghề và việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống, lập thân, lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Tại chương trình, Đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; khu vực tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; không gian tuyên truyền pháp luật và gian hàng 0 đồng. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng 80 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng hệ thống thiết bị, dụng cụ luyện tập thể thao cho xã Bảo Lạc; 22 bộ trống Đội và 8 tủ sách thanh thiếu nhi cho các đơn vị đoàn cơ sở./.

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