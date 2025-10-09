Hollywood lo ngại rủi ro từ ứng dụng tạo video Sora của OpenAI

Ngày 9/10, công ty quản lý tài năng hàng đầu của Hollywood CAA cho rằng các nghệ sỹ phải đối mặt với rủi ro đáng kể do ứng dụng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Sora của công ty công nghệ OpenAI.

CAA thành lập năm 1975, có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ, đại diện cho hàng nghìn diễn viên, đạo diễn, nghệ sỹ âm nhạc và vận động viên.

Theo CAA, OpenAI và các đối tác của công ty này nên hiểu rằng con người, nhà văn, nghệ sỹ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sỹ và vận động viên xứng đáng được ghi nhận và hưởng thù lao vì công việc sáng tạo của họ.

CAA cho rằng quyền kiểm soát, quyền sử dụng và hưởng thù lao là “quyền cơ bản” của những người làm công việc sáng tạo, đồng thời cảnh báo việc lạm dụng công nghệ mới có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng vượt ra ngoài ngành giải trí và truyền thông.

CAA cho biết công ty này sẵn sàng lắng nghe các giải pháp của OpenAI cho vấn đề này và hiện đang làm việc với các doanh nghiệp sở hữu trí tuệ, các hiệp hội và liên đoàn trong lĩnh vực sáng tạo, cũng như các nhà lập pháp và hoạch định chính sách để giải quyết thách thức này.

Hiện OpenAI chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên. Sora ra mắt hồi tháng 9 tại Mỹ và Canada, cho phép người dùng tạo và chia sẻ video ngắn từ nội dung có bản quyền lên các dòng tin tương tự mạng xã hội.

Ứng dụng này nhanh chóng trở nên phổ biến.

Giám đốc điều hành Sam Altman cho biết OpenAI sẽ sớm đưa ra các biện pháp kiểm soát cho phép các nhà sở hữu bản quyền nội dung - từ các hãng phim truyền hình đến các studio điện ảnh - quyết định cách sử dụng các nhân vật của họ trên Sora và có kế hoạch chia sẻ doanh thu với những đơn vị cho phép sử dụng tác phẩm của họ.

Tuy nhiên, đến nay, ít nhất một hãng phim lớn – Disney – đã từ chối cho phép sử dụng nội dung của mình trên nền tảng này./.

