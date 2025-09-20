Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam sang Nga tìm kiếm đối tác

Tại Phiên giao thương Nga-Việt theo hình thức B2B ngày 19/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngày Thương mại Quốc tế 2025 (IDT-2025) tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga, đã có hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm, trao đổi các dự định kinh doanh.

Là doanh nghiệp lần đầu tiên đến thị trường Nga, ông Nguyễn Bá Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất công nghệ cao Việt Hà, cho biết, hiện công ty này đang có động lực rất lớn để tìm kiếm các đối tác mới như thị trường Nga.

Theo ông Đoàn, đây là thị trường rất lớn, có tình cảm thân thiết với Việt Nam và đang phát triển rất mạnh mẽ, đồng thời có Hiệp định song phương với Việt Nam.

Để vào được thị trường Nga, ông Hà cho rằng trước hết các doanh nghiệp cần phải khẳng định được chất lượng của sản phẩm được chứng nhận bằng các chứng chỉ quốc tế. Tiếp đến là giá thành phải cạnh tranh và để làm được điều này thì doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền sản xuất lớn với công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, bà Anastasia Sayanok - Chủ tịch Ban công tác với Việt Nam thuộc Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Nga, nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư và xuất khẩu. Thế giới đã thay đổi và các xu hướng mới đã xuất hiện do đó các công ty Nga cần phải tìm kiếm những đối tác tin cậy và tiềm năng khác. Phiên xúc tiến Nga-Việt sẽ là nơi để tiến hành trao đổi các hợp đồng, cũng như tìm kiếm các cơ hội phát triển mới.

Trong khi đó, Luật sư Yuri Koval cho rằng hàng hóa của Việt Nam rất chất lượng và tốt. Người tiêu dùng Nga rất thích và biết nhiều về hàng hóa Việt Nam vì nhiều người đã từng du lịch đến Việt Nam và duy trì mối quan hệ bạn bè với Việt Nam.

Theo Luật sư Koval, không có rào cản pháp lý nào đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam tại Nga. Chính quyền và các cơ quan chức năng Nga luôn luôn thúc đẩy sự hợp tác của các doanh nghiệp hai bên. Điều kiện sản xuất, tiêu chuẩn hàng hóa ở Việt Nam thực tế rất phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn của Nga. Vấn đề cần giải quyết để tăng cường hơn nữa dòng hàng hoá Việt xuất sang Nga nằm ở bình diện kinh tế chứ không nằm ở quy định. Vì vậy, hy vọng rằng thời gian tới hàng hóa Việt Nam sẽ ngày càng trở nên phổ biến ở Nga.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam, Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại phiên giao thương. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Hoàng Minh Chiến bày tỏ tin tưởng rằng thông qua phiên giao thương về hợp tác Nga-Việt lần này, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội trực tiếp, trao đổi thực chất, tìm ra những đối tác phù hợp để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả.

Ông Hoàng Minh Chiến khẳng định với vai trò là cơ quan Chính phủ chuyên trách về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kết nối và tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định và bền vững./.

