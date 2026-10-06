Hơn 50 nhà khoa học quốc tế dự Hội thảo Vật lý va chạm lần thứ 45 tại Gia Lai

Ngày 6/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 45 về Vật lý va chạm (PIC 2026), với sự tham dự của hơn 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần thứ hai Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm được tổ chức tại ICISE, sau lần đầu vào năm 2016.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật lý hạt, trong đó có Giáo sư Greg Landsberg (Đại học Brown, Hoa Kỳ), Tiến sỹ Jean-Marie Brom (Viện Đa ngành Hubert Curien - IPHC, Pháp), Giáo sư Sonia Kabana (Đại học Tarapacá, Chile), Giáo sư Livia Ludhova (Đại học Johannes Gutenberg Mainz/GSI, Đức), Giáo sư Graziano Rossi (Đại học Sejong, Hàn Quốc), Giáo sư Elisabetta Gallo (DESY, Đức), Tiến sỹ Jiahui Wei và Tiến sỹ Yanping Huang (Viện Vật lý Năng lượng cao, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc).

Hội thảo thu hút hơn 50 nhà khoa học quốc tế tham dự. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung cập nhật những kết quả thực nghiệm và lý thuyết mới được công bố trong thời gian gần đây, với các chủ đề liên quan đến vật lý Higgs, vật lý điện yếu, sắc động lực học lượng tử (QCD), vật lý vượt ngoài Mô hình Chuẩn, vật lý hương và quang phổ học, vật lý neutrino, vật lý ion nặng.

Các đại biểu còn thảo luận các hướng nghiên cứu về vật lý hạt thiên văn, tìm kiếm vật chất tối, sóng hấp dẫn và vũ trụ học.

Đây là dịp để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề đang được quan tâm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vật lý hạt cùng các ngành liên quan; đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhóm nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực vật lý hạt, tăng cường trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Phan Hồ Giang cho rằng, vật lý hạt là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản quan trọng, góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về cấu trúc vật chất, các lực cơ bản và những quy luật chi phối thế giới tự nhiên.

Chuỗi Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm được khởi xướng từ năm 1981 tại Blacksburg, Virginia (Hoa Kỳ). Qua hơn 4 thập kỷ, PIC đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín, nơi thúc đẩy trao đổi chuyên môn, kết nối các nhóm nghiên cứu và mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia.

Hội thảo PIC 2026 dự kiến kéo dài đến 9/10./.

Gia Lai: Các nhà khoa học uy tín trên thế giới bàn về vật lý hạt và vật chất tối Ngày 14/7, tại Gia Lai, hơn 30 nhà khoa học hàng đầu thế giới cùng nhau bàn về vật lý hạt và vật chất tối tại “Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32,” dự kiến kết thúc vào ngày 23/7.