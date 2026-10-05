Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học được trao giải Nobel Y Sinh

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.

Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay./.

Nobel 2026: Những gương mặt tiềm năng cho giải thưởng Y Sinh Giải Nobel Y Sinh 2026 sẽ được công bố chiều 5/10 (giờ Việt Nam), mở màn mùa Nobel với 6 giải thưởng về Y Sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế, lần lượt được công bố đến ngày 12/10.