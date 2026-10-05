Khoa học

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học được trao giải Nobel Y Sinh

Giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.

Trần Quyên

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.

Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nobel #Nobel Y Sinh #Thụy Điển
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(Nguồn: Reuters)

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