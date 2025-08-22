Internet tốc độ 10Gbps chính thức được thương mại hóa cho người dùng Việt Nam

Ngày 22/8, FPT chính thức cho ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và kết nối không dây thế hệ mới XGS-PON và Wifi 7, đánh dấu bước đi tiên phong đưa tiêu chuẩn kết nối internet mới tới tận tay người dùng Việt.

Giải pháp này cung cấp tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps cho cả chiều tải lên (upload) và tải xuống (download). Tốc độ này có thể thay đổi cách người dùng tương tác với thế giới số, biến những tác vụ nặng nề nhất trở nên nhẹ nhàng và tức thời.

SpeedX có khả năng cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị.

Theo đại diện FPT, điểm khác biệt lớn của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10Gbp cả tải xuống (download) và tải lên (upload).

Đây là yếu tố thay đổi 'cuộc chơi' cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Khi lắp đặt Wifi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud Computing), hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc và giải phóng sức sáng tạo.

Không chỉ thế, Wifi 7 còn tối ưu về độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu Internet mạnh mẽ và ổn định trong mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến các góc xa nhất trong nhà, giúp các thành viên trong gia đình có thể tự do học tập, làm việc và giải trí ở bất kỳ đâu.

Thiết bị Wifi thế hệ thứ 7 chính thức được giới thiệu. (Ảnh: FPT)

FPT cũng chính thức giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của FPT Play, hướng đến ba trụ cột chính: làm chủ công nghệ, phát triển nội dung eSports có định hướng giáo dục và xây dựng hệ sinh thái số tích hợp.

"Chúng tôi kỳ vọng FangTV sẽ trở thành nền tảng livestream eSports hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử trong nước,” ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Play cho biết.

Trước FPT, vào giữa năm 2024, VNPT cũng công bố đã triển khai đường truyền Internet công nghệ mới với tốc độ tối đa 10 Gbps, nhưng chưa phải tốc độ đến người dùng cuối.

Nhờ sự nâng cấp liên tục về hạ tầng của các nhà mạng, tốc độ Internet Việt Nam cũng được cải thiện. Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ) tốc độ Internet Việt Nam trong tháng 7/2025 đã tăng mạnh.

Cụ thể theo ghi nhận, tốc độ tải xuống, tải lên mạng băng rộng cố định của Việt Nam lần lượt ghi nhận mức 258,28Mbps và 195,34 Mbps. Số liệu này cũng ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước tới nay của mạng băng rộng cố định của Việt Nam, thậm chí cao hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024./.

