Khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, KHCN và Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo thành phố H2025 (WISE HCMC+ 2025) chủ đề “Đổi mới sáng tạo và công nghệ - tương lai của thành phố chúng ta,” mở đầu cho chuỗi sự kiện gồm nhiều hội thảo, đối thoại trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo diễn ra trong ba ngày từ 26-28/11.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương sớm chủ động cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những chương trình hành động, thể hiện vai trò tiên phong trong việc chuyển hóa Nghị quyết thành chính sách, giải pháp thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chủ động đổi mới tư duy, xây dựng thể chế đi trước, tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm mô hình mới, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2025 là năm của hành động và quyết tâm, thể hiện qua chủ đề: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố."

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc WISE HCMC+ 2025. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, góp phần định vị Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm sáng tạo hàng đầu của khu vực và thế giới.

Sau chương trình khai mạc chính thức WISE HCMC+ 2025 là chuỗi các hội thảo khoa học, đối thoại được tổ chức song song với nội dung chuyên sâu như: giới thiệu và trưng bày giải pháp, mô hình, ứng dụng chuyển đổi số cho khu vực công; Chương trình InnovaTalk và báo cáo chung kết cuộc thi “Ý tưởng đổi mới sáng tạo các trường đại học vùng Đông Nam Bộ”; các hoạt động Pitching S.Venture 2025 và Founder Meetup, nơi các nhà sáng lập chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và kinh nghiệm gọi vốn…

Trong khuôn khổ WISE HCMC+ 2025 diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025; Phiên thảo luận-Phát triển Fintech cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics”; Công bố kết quả tuyển chọn các Dự án khởi nghiệp sáng tạo của SIHUB năm 2025; lễ tổng kết hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025…

Triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ WISE HCMC+2025 có quy mô gần 200 gian hàng trưng bày sản phẩm được thiết kế chuyên biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khu vực Startup và đối tác quốc tế dành cho dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ trung tâm ươm tạo trong nước và quốc tế.

WISE HCMC+ 2025 là hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Thành phố trong phát triển khoa học công nghệ và nằm trong lộ trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

WISE HCMC+ 2025 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 và Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025./.

