Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai trương sáng nay (14/10), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Báo chí có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống về Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đến các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội Kèm theo Quyết định số 9499-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô, là “trái tim” của cả nước, chính vì vậy Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội không chỉ nhận được sự quan tâm, tình cảm của nhân dân Thủ đô mà còn nhận được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của nhân dân cả nước.

Để các thông tin và nội dung cần thiết của Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đến được với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, một trong những công tác hết sức quan trọng là công tác truyền thông, các phóng viên báo chí sẽ truyền tải những thông tin quan trọng của Đại hội tới người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cùng các đại biểu tham quan hoạt động tác nghiệp báo chí tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trung tâm Báo chí Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố được thành lập với trang thiết bị hiện đại thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo thành phố tới công tác thông tin báo chí, góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống nhất các hoạt động, không khí của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII phản ánh đến với nhân dân Thủ đô và cả nước.

Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14/10/2025-17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Trung tâm sẽ điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí, tổ chức phát hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên làm việc và họp báo công bố kết quả Đại hội vào chiều 17/10/2025.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 15/10/2025 đến ngày 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Phiên trù bị diễn ra chiều 15/10/2025, phiên chính thức khai mạc sáng ngày 16/10/2025, bế mạc ngày 17/10/2025.

