Đại hội Đảng bộ Hà Nội thứ XVIII: Xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại

Ngày 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi họp báo có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.

Đại hội lần này có điểm khác biệt so với trước là chưa bao giờ các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch, xu thế thời đại hội tụ đầy đủ, tạo thuận lợi cho Hà Nội phát triển như kỳ này.

Thời gian qua, Trung ương cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các nguồn lực. Hà Nội nhận thức rõ hơn về nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực trí tuệ, con người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, văn kiện Đại hội lần này được xây dựng rất đổi mới, cụ thể, bớt tính hàn lâm với mong muốn không chỉ đối với hệ thống chính trị, với cán bộ, đảng viên mà còn được phổ biến, hưởng ứng của từng người dân, giúp nhân dân và doanh nghiệp hình dung họ có thể tham gia gì và hưởng lợi ra sao trong 5 năm tới.

Thông qua đó cùng hiệu triệu, động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng cống hiến cùng đóng góp vào xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục đồng hành với thành phố trước, trong và sau Đại hội, tập trung tuyên truyền, tạo khí thế, niềm tin, sự đồng lòng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước cùng hướng về Đại hội, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, vì thành công của Đại hội.

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng.

Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến- Văn minh-Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố là văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích (gồm 40 trang), có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô.

Kết cấu hướng đến hành động, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp diễn đạt ngắn gọn, phân nhóm theo lĩnh vực và gắn với đầu mối, lộ trình, chỉ số đánh giá để dễ dàng chuyển thành chương trình hành động, các kế hoạch chuyên đề.

Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau Đại hội, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Phiên trù bị diễn ra ngày 15/10, phiên chính thức khai mạc ngày 16/10, bế mạc ngày 17/10./.

Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Hà Nội xác định phải vươn tầm khu vực và quốc tế Việc xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ này có nhiều điểm khác biệt so với trước; đã hội tụ đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý giúp định hướng quá trình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.