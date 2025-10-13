Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Hà Nội phát triển hơn nữa

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 15-17/10.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô. Trước thềm Đại hội, những ý kiến tâm huyết từ các đảng viên, nguyên lãnh đạo, chuyên gia đã được gửi gắm, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào chặng đường phát triển sắp tới của Hà Nội, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của cả nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, thành tựu nổi bật nhất là tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì mức gần 7%. Mức tăng trưởng này dù không cao nhất cả nước nhưng với quy mô kinh tế lớn, đây là nỗ lực rất lớn và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ đô phát triển trong sự ổn định vững chắc về chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đặc biệt, Hà Nội luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội như việc làm, thu nhập, văn hóa, giáo dục, y tế... với các chỉ số luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Hà Nội trong 5 năm qua ổn định, phát triển với những bước đi vững chắc và toàn diện.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ kỳ vọng và đòi hỏi Hà Nội với những chữ "hơn" như: Năng động, sáng tạo hơn; tốc độ phát triển nhanh hơn và toàn diện hơn về kinh tế, văn hóa, xã hội; tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu cũng cần cao hơn.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN (17/7/2025). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Hà Nội cần đột phá về mặt tư duy, phương pháp và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề cốt lõi là cần một tư duy năng động hơn, tinh thần chịu trách nhiệm cao hơn và sự tự chủ, quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Ông đề xuất Trung ương phân cấp cho Hà Nội mạnh hơn nữa để Thành phố tự chịu trách nhiệm, quyết định những công việc thuộc chức trách, thẩm quyền.

Theo Giáo sư Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được xây dựng công phu, bố cục rõ ràng, khoa học, nội dung bao quát, thể hiện tầm vóc của một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước.

Tuy nhiên, Giáo sư Phùng Hữu Phú lưu ý, Hà Nội cần thể hiện quyết tâm cao trong việc khắc phục các điểm nghẽn. Báo cáo chính trị đã nêu rõ những hạn chế, bất cập và bên cạnh việc phát huy các nguồn lực, Thành phố cần quyết tâm khắc phục triệt để những điểm nghẽn đó.

Ông Đào Xuân Vân, đảng viên lão thành 77 năm tuổi Đảng (phường Khương Đình) mong muốn và kỳ vọng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần này sẽ đề ra được những mục tiêu, biện pháp, chỉ tiêu thật sự mang tính khích lệ, động viên và tích cực trên mọi mặt (kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng), mang lại sự yên tâm, phấn khởi cho mọi người.

Đồng thời, Đại hội lựa chọn, bố trí được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ và tiêu biểu cho sức mạnh nguồn nhân lực của Thủ đô.

Với công việc vừa nhiều, khó, nhất là những việc mới, Hà Nội cần có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ trình độ để xử lý những vấn đề sẽ đặt ra trong nhiệm kỳ sắp tới…/.

