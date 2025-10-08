Lãi suất ngân hàng ngày 8/10: Nên chọn kỳ hạn nào để tối ưu lợi nhuận?

Sáng 8/10, thị trường tiền gửi ngân hàng trong nước tiếp tục ghi nhận sự phân hoá rõ rệt giữa các ngân hàng, giữa hình thức gửi tại quầy và gửi trực tuyến.

Diễn biến chung

Một số ngân hàng nhỏ và ngân hàng số tiếp tục “đua” lãi suất để thu hút dòng vốn, còn các ngân hàng thương mại lớn giữ lãi suất ổn định. Ví dụ, ngân hàng VietBank niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất 5,9 %/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng, trong khi gửi tại quầy các kỳ hạn tương ứng thấp hơn từ 0,1-0,6 điểm phần trăm.

Mặt bằng lãi suất ngắn hạn (1-5 tháng) chủ yếu dao động trong khoảng 3,8-3,9 %/năm với ngân hàng VietBank, trong khi kỳ hạn 6-11 tháng tại quầy là khoảng 5,0 %/năm.

Trước đó, các biểu lãi suất cập nhật vào tháng Chín cho thấy có ngân hàng niêm yết lãi suất dài hạn lên trên 5,5-5,9 %/năm để thu hút tiền gửi.

Xu hướng chung là ngân hàng nhỏ, số hóa và các ngân hàng vừa tiếp tục tăng nhẹ hoặc giữ lãi suất cao dài hạn; ngân hàng lớn vẫn thận trọng, giữ ổn định mặt bằng.

Lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn

Với kỳ hạn ngắn (1-3 tháng), mức lãi suất cao nhất được ghi nhận qua hình thức trực tuyến: VietBank áp dụng 3,8 %/năm cho 1-2 tháng và 3,9 %/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Trong khi gửi tại quầy, các ngân hàng lớn như VietinBank và BIDV niêm yết rất thấp (khoảng 1,6-1,9 %/năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng).

Ở kỳ hạn trung (6-12 tháng), lãi suất cao nhất tại quầy được nhiều ngân hàng niêm yết trong khoảng 5,5 % đến 5,9 %/năm, ví dụ ngân hàng Vikki Bank từng áp dụng 5,9 %/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng

VietBank cũng niêm yết 5,5 %/năm cho kỳ hạn 12-14 tháng và 5,6 %/năm cho kỳ hạn 15 tháng ngay tại quầy.

Ở những kỳ hạn dài hơn (18-36 tháng), lãi suất cao nhất tiếp tục thuộc về các ngân hàng nhỏ, ngân hàng số: VietBank 5,9 %/năm cho 18-36 tháng trực tuyến; một số biểu lãi suất cập nhật gần đây cũng cho thấy Vikki Bank niêm yết 5,9 % cho kỳ hạn dài.

Ngoài ra, ở thời điểm tháng Chín, Cake by VPBank cũng là đơn vị dẫn đầu lãi suất online 6,0 %/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

Tóm lại, nếu gửi ngắn hạn 1-3 tháng, người gửi cần hướng tới ngân hàng số hoặc gửi trực tuyến để hưởng lãi suất ưu đãi. Nếu có thể “buộc vốn” trong 12-36 tháng, nhiều ngân hàng nhỏ và ngân hàng số đang trả lãi suất hấp dẫn 5,5-5,9 %/năm.

Dự đoán xu hướng

Theo các chuyên gia tài chính, mặt bằng lãi suất huy động đang trong giai đoạn “chọn lọc”-ngân hàng nào cần vốn thì tăng nhẹ, ngân hàng lớn giữ ổn định để kiểm soát chi phí vốn. Một bài phân tích từ Cafef nhận định rằng nhiều ngân hàng đang tăng lãi suất huy động để cạnh tranh dòng tiền, nhất là trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn gia tăng.

Các ngân hàng phải cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro về thanh khoản. Dự đoán trong trung hạn (3-6 tháng tới), lãi suất dài hạn có thể tiếp tục được “kích” nhẹ lên, nhưng không kỳ vọng xuất hiện những bước nhảy lớn dồn dập do áp lực chi phí vốn và yêu cầu quản lý lãi suất.

Với cá nhân có nhu cầu tối ưu lợi nhuận nhưng muốn giữ linh hoạt, có thể chia vốn thành 2 vùng: một phần gửi kỳ hạn trung (6-12 tháng), phần còn lại gửi dài hạn (18-36 tháng) để hưởng lợi suất cao hơn.

Nếu không muốn bị khóa vốn lâu, gửi kỳ hạn 3-6 tháng tại ngân hàng số/qua kênh online vẫn là lựa chọn an toàn, với mức lãi suất tốt hơn gửi tại quầy ở ngân hàng lớn./.

