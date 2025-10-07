Lãi suất ngân hàng ngày 7/10: Bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm online

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Vikki Bank áp dụng mức lãi suấ 6,1% kỳ hạn 12-13 tháng.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.

Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 10/2025:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

3.45

3.75

4.65

4.85

4.85

4.85

4.85

VPBank

3.7

3.8

4.7

5.2

5.2

5.3

5.3

TPBank

3.5

3.8

4.8

5.2

5.6

5.9

5.9

SeABank

3.4 4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

VIB

3.7

3.8 4.7

4.7

5.2

5.3

5.3

Vietcombank

1.6

1.9

2.9

4.6

4.6

4.7

4.7

VietinBank

1.6

1.9

3.0

4.7

4.85

4.95

4.95

Agribank

2.4

3.0

3.7

4.8

4.8

4.8

4.8 BIDV

1.9

2.2

3.3

4.7

4.7

4.9

4.9

MBBank

3.5

3.8

4.3

4.85

4.75

5.8

5.8

ACB

3.2

3.6

4.3

5.0

5.0 5.0 5.0 ABBank

3.2

3.9

5.4

5.7

5.4

5.3

5.3

MSB

3.9

3.9

5.0

5.6

5.6

5.6

5.6

LPBank

3.7

3.7

5.1

5.5

5.4

5.4

5.4

GPBank

3.95

4.05

5.65

5.95

5.95

5.95

5.95

Eximbank

4.6

4.6

5.4

5.2

5.7

5.7

5.7

Kienlongbank

3.7

3.7

5.1

5.5

5.45

5.45

5.45

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

3.5

3.8

4.9

5.3

5.5

5.5

5.8

PVcomBank

3.3

3.6

4.5

5.1

5.8

5.8

5.8

Saigonbank

3.3

3.6

4.8

5.6

5.8

5.8

5.9

VietBank

4.1

4.4

5.4

5.8

5.9

5.9

5.9

HDBank

3.85

3.95

5.3

5.6

6.1

5.5

5.5

VietABank

3.7

4.0

5.1

5.6

5.8

5.8

5.9

NamABank

3.8

4.0

4.9

5.5

5.8

5.8

5.8

Vikki Bank

4.2

4.4

5.7

6.0

6.0

6.0

6.0

BAOVIET Bank

3.5

4.35

5.45

5.8

5.9

5.9

5.9

Viet Capital Bank

3.95

4.15

5.15

5.6

5.9

5.95

5.95

PG Bank

3.4

3.8

5.0

5.4

5.4

5.4

5.4

BacABank

3.8

4.1

5.25

5.5

5.5

5.5

5.5

NCB

3.9

4.1

5.25

5.5

5.6

5.6

5.6

CBBank

4.2

4.35

5.4

5.5

5.55

5.55

5.55

OCB

3.9

4.1

5.0

5.1

5.2

5.4

5.6

OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9