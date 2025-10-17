Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 3 ngày nghi rơi xuống thác Voi

Sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà P.T.N.N. (40 tuổi, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng). Trước đó, nạn nhân nghi bị rơi xuống thác Voi (xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vào sáng 14/10.

Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, vị trí các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N. cách thác Voi khoảng 2km về phía hạ lưu. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, sáng 14/10, bà P.T.N.N. đến quán cà phê gần thác Voi (thắng cảnh nổi tiếng ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cũ) để sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, sau đó nhân viên quán cà phê không thấy bà N. đâu nên tỏa ra đi tìm. Sau khi trích xuất camera an ninh của quán thì phát hiện bà N. di chuyển từ chỗ ngồi đến khu vực gần thác Voi, sau đó bị rơi xuống nước, mất tích.

Nhận được tin báo, Công an địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều 17/10, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể bà N. ở hạ lưu thác Voi.

Thác Voi, hay còn gọi là thác Liêng Rơwoa, nằm trên sông Cam Ly, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25km. Đây là thắng cảnh đẹp, còn hoang sơ với dòng thác từ trên cao đổ xuống tảng đá giống hình ảnh những con voi nằm.

Năm 2001, thác Voi được công nhận Di tích - thắng cảnh quốc gia nhưng hiện nay đang xuống cấp do không được bảo trì, tôn tạo thường xuyên./.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 3 ngày rơi xuống thác nước ở Lâm Đồng Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Tr tại khu vực lòng hồ thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi (xã Bảo Lâm 3), cách nơi chị gặp nạn khoảng 1 km.