Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 3 ngày rơi xuống thác nước ở Lâm Đồng

Ngày 6/10, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng các đơn vị đã tìm thấy thi thể chị Ng.T.T.Tr (39 tuổi, trú tại xã Lagi, Lâm Đồng) bị rơi xuống thác nước mất tích từ ngày 4/10.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 9 giờ ngày 6/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Tr tại khu vực lòng hồ thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi (xã Bảo Lâm 3).

Vị trí thi thể chị Tr được tìm thấy cách nơi chị gặp nạn khoảng 1 km. Chính quyền địa phương cùng lực lượng tìm kiếm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 4/10, chị Tr cùng chồng vào thăm vườn rồi nghỉ trưa tại chòi trong vườn tại địa phận xã Bảo Lâm 3.

Đến chiều cùng ngày, do không thấy chị Tr nên chồng chị đi tìm và phát hiện đôi dép của chị Tr gần thác nước tại khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Bảo Lộc, dòng chảy đổ về hồ thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi. Nghi vợ bị rơi xuống thác nước mất tích, chồng nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo, nhờ hỗ trợ.

Ngay sau nhận được thông tin, Đội chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động hàng chục người phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân./.

