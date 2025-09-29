Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể hai người bị mất tích

Lãnh đạo xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng xác nhận), khoảng 12 giờ 30 ngày 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông N.M.T (sinh năm 1965, trú thôn 6, xã Thạnh Bình) sau 4 ngày mất tích trong rừng.

Địa điểm tìm thấy thi thể ông N.M.T ở địa phận xã Sơn Cẩm Hà và chưa rõ nguyên nhân tử vong. Lực lượng tìm kiếm đang đưa thi thể ra khỏi rừng và bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó sáng 25/9, ông N.M.T cùng một người bạn đi vào rừng tìm ong. Khi vào rừng, 2 người chia thành 2 hướng và hẹn gặp nhau ở lán trại vào cuối buổi chiều để ra về. Tuy nhiên đến chiều, ông N.M.T không quay lại lán trại. Người đi cùng ông chờ lâu nên về nhà báo tin.

Ngay trong đêm, gia đình huy động người dân vào rừng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích ông N.M.T. Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Thạnh Bình đã huy động hàng chục người gồm Công an, quân sự xã, người dân và các lực lượng tình nguyện vào rừng tìm kiếm.

Trong chiều 29/9, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khâm Đức thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh L.V.K bị lũ cuốn trôi trên sông Nước Mỹ.

Trước đó chiều 27/9, anh L.V.K (28 tuổi, trú xã Khâm Đức; làm nghề đãi vàng) khi đi làm về qua sông Nước Mỹ thì không may bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, sáng 28/9, chính quyền đã huy động hàng chục người tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn bởi mưa lớn, nước sông chảy xiết do thủy điện Đắk Mil4 điều tiết lũ.

Đến sáng 29/9, chính quyền đã yêu cầu thủy điện không xả nước. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí cuốn trôi khoảng 15m./.

Tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích tại Quảng Trị Sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Giang (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các tàu cá bị đứt neo trong bão Bualoi đêm 28/9.