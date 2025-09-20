Quảng Ninh: Phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy trên đỉnh đồi

Ngày 20/9, lãnh đạo phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh) thông tin, Công an phường đang điều tra một vụ án mạng sau khi phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy tại khu vực Hải Yên 7.

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ, nhiều khả năng là chị Đỗ Thị Thanh Hương (sinh năm 1984, trú tại phường Móng Cái 1), người đã được gia đình báo tin mất tích từ ngày 12/9/2025.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 18/9/2025, Công an phường Móng Cái 3 nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Mão và anh Hoàng Văn Nam. Trong quá trình đi mua keo tại khu vực đồi keo thuộc dốc U Bò, hai người này đã phát hiện thi thể đang phân hủy trên đỉnh đồi.

Qua xác định sơ bộ, thi thể là phụ nữ, nằm ngửa, đầu bị che bởi bụi cây và mặc áo màu nhạt cùng váy màu trắng. Tại hiện trường có nhiều vật chứng như dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu-trắng, vỏ nhựa giấy ăn đã sử dụng, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp nhựa...

Căn cứ vào quần áo, dép tại hiện trường và hình dáng thi thể, ông Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1977), anh họ của chị Đỗ Thị Thanh Hương (sinh năm 1984) đã xác nhận nhiều khả năng đây là chị Hương.

Theo báo cáo ban đầu, vào ngày 12/9/2025, gia đình chị Đỗ Thị Thanh Hương thông tin chị đi khỏi tại phòng trọ số 7 (số 89 kênh Trạng Vĩnh, khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái) từ 9 giờ 54 phút.

Công an phường Móng Cái 3 cũng nắm được thông tin chị Hương có mối quan hệ cá nhân với một người Trung Quốc tên là Zhang Zu Yin (sinh năm 1983, địa chỉ tại Quảng Tây, Trung Quốc).

Người này đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 11/9/2025 và xuất cảnh trở lại Trung Quốc vào ngày 12/9/2025.

Lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận thông tin vụ việc và từ người nhà của chị Đỗ Thị Thanh Hương, phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Công an phường Móng Cái 3 đang phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình nạn nhân để xác minh, làm rõ tình tiết của vụ án./.

