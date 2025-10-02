Lần đầu tiên mang hàng Việt Nam đến với vùng Đại Đông nước Pháp

Ngày 1/10, tại đại siêu thị Carrefour ở thành phố Verdun, vùng Đại Đông (Grand Est) của Pháp, Tuần lễ giới thiệu hàng Việt Nam mừng Tết Trung thu đã chính thức khai trương với chủ đề “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp."

Đây là lần đầu tiên một sự kiện xúc tiến thương mại và văn hóa của Việt Nam được tổ chức tại khu vực cách khá xa thủ đô, về tận vùng quê giáp biên giới, mở ra cánh cửa mới để hàng Việt tiếp cận thị trường hơn 5,5 triệu dân, đồng thời kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế giáp Luxembourg, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ .

Sự kiện do Thương vụ Việt Nam tại Pháp chủ trì, phối hợp cùng T&T Foods và hệ thống Carrefour, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp Pháp, trong đó có ông Samuel Hazard - Thị trưởng Verdun, ông Jérôme Dumont - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse, đại diện Phòng Thương mại - Công nghiệp và ban lãnh đạo siêu thị Carrefour tại Verdun.

Ông Jérôme Dumont - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse - phấn khởi khẳng định tỉnh này luôn chào đón các nhà đầu tư và các dự án phát triển kinh tế từ Việt Nam. Meuse là một vùng đất hấp dẫn, nơi các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực có thể phát triển.

Lợi thế lớn của Meuse là ở vị trí ngã tư của châu Âu, gần các thị trường lớn như Bỉ và Đức, giúp tạo điều kiện để giới thiệu, bán và sản xuất các sản phẩm Việt Nam ngay tại Meuse.

Người tiêu dùng Pháp ngày nay đang tìm kiếm những sản phẩm mới lạ, khác biệt so với những gì họ đã quen thuộc nên thông qua các hoạt động kiểu này, Việt Nam có thể quảng bá sản phẩm ra khắp châu Âu.

Tới tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh Tuần hàng Việt Nam tại siêu thị Carrefour là sự nối tiếp các hoạt động xúc tiến hàng hóa Việt Nam đã được triển khai trong nhiều năm qua, với sự phối hợp tích cực của Thương vụ Việt Nam tại Pháp và các đơn vị thuộc Đại sứ quán.

Ông cho biết phía Pháp cũng đồng hành thông qua sự tham gia của các đối tác như Carrefour, T&T Food, cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở phân phối khác.

Theo Đại sứ, dịp tổ chức Tuần hàng Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi trùng với Tết Trung thu và gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè và đối tác Pháp những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như nét đặc sắc văn hóa, ẩm thực. Qua đó, công chúng Pháp có thể cảm nhận hương vị, sắc màu và tinh thần Việt Nam ngay tại địa phương, không chỉ ở vùng Meuse mà còn ở nhiều khu vực khác trên nước Pháp.

Theo Đại sứ, thông qua sự kiện này, bạn bè Pháp có thể thấy rõ những nét đặc trưng và sự phát triển hiện nay của Việt Nam, đồng thời hiểu thêm mong muốn của Việt Nam là tiếp cận sâu rộng hơn nữa với thị trường Pháp, đẩy mạnh hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, cùng phát triển vì lợi ích chung.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Vũ Anh Sơn - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh niềm tự hào khi lần đầu tiên đưa không khí Tết Trung thu và những sản phẩm tinh túy của Việt Nam đến với người dân vùng Grand Est. Sự kiện hôm nay không chỉ là cầu nối thương mại mà còn là cầu nối văn hóa, mang câu chuyện về sự đoàn viên ấm áp đến với những người bạn Pháp. Ông Sơn tin rằng đây là bước khởi đầu vững chắc để hàng Việt Nam chinh phục thị trường đầy tiềm năng này, mở ra một chương mới cho hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Không gian trưng bày hàng Việt Nam tại siêu thị Carefour Verdun, Pháp. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Chị Léa Nicardette, một khách hàng trẻ tới dự sự kiện, cho biết đây là lần đầu tiên chị được biết đến các sản phẩm của Việt Nam và rất hứng thú với sự mới mẻ, khác biệt của các sản phẩm.

Qua việc tham dự tuần hàng, chị Nicardette có cơ hội tiếp xúc với một nền văn hóa khác, khám phá thêm về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước châu Á khác vốn rất khác biệt với văn hóa châu Âu do có nhiều truyền thống và phong tục riêng. Chị muốn quan sát cách mọi người sinh hoạt, cách ăn uống để qua đó khám phá ẩm thực của mỗi nước. Điều đó thực sự rất hấp dẫn với chị.

Chị Héléna Savard, một khách hàng của Pháp, chia sẻ thông qua sự đa dạng của các sản phẩm tại sự kiện, khách tham quan như được “du lịch” bằng ẩm thực để hiểu thêm về những nền văn hóa gắn liền với các món ăn, đồ uống mà họ được thưởng thức. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người dân thành phố Verdun khi được đón nhận sự kiện như thế này, đồng thời giúp người dân địa phương có cơ hội khám phá các món ăn Việt Nam, qua đó có thêm hiểu biết và mở rộng tầm nhìn về thế giới qua việc thưởng thức những món ăn mới.

Với thông điệp quảng bá giá trị văn hóa đoàn viên của Tết Trung Thu và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như bánh trung thu, trà, càphê, nông sản..., Tuần lễ hàng Việt Nam tại Verdun được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp Việt với người tiêu dùng Pháp. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại châu Âu, khi Grand Est được đánh giá là cửa ngõ đầy tiềm năng cho hoạt động thương mại quốc tế.

Với sự quan tâm và hiện diện của lãnh đạo chính quyền, giới doanh nghiệp và người tiêu dùng Pháp, Tuần lễ hàng Việt Nam tại vùng Grand Est hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn tích cực, vừa khẳng định niềm tự hào văn hóa, vừa thúc đẩy sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trên thị trường châu Âu./.

