Lãnh đạo PVN: Tăng trưởng 2 con số góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

Sáng 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững.”

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Báo cáo nêu rõ, năm 2024, thị trường có nhiều biến động với ngành dầu khí, giá dầu biến động mạnh; biên lợi nhuận lọc hóa dầu giảm sâu, tới 50%; giá phân bón giảm mạnh và huy động khí tự nhiên cho sản xuất điện luôn thấp hơn nhiều so với khả năng của Petrovietnam (chỉ bằng 85%)… Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các kế hoạch từ 6-27%, tiếp tục thiết lập nhiều kỷ lục mới với tổng doanh thu của Tập đoàn năm 2024 lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng.

Petrovietnam nộp ngân sách Nhà nước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng; đầu tư đạt trên 38.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2023. Tập đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thống, tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng ngoài khơi và lần đầu tiên tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu, mở ra không gian phát triển mới. Bên cạnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2023. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Với những giải pháp và kết quả đạt được tích cực của gần 2 tháng đầu năm 2025, chúng tôi tin tưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và cân đối lớn của nền kinh tế.

Kết thúc năm 2024, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 5 năm 2021-2025 và vượt từ 6-32% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến hết năm 2025, Petrovietnam sẽ hoàn thành và vượt toàn diện 13/13 chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm.

Về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, ông Lê Ngọc Sơn cho biết bối cảnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn tiếp tục phải đối diện với nhiều thách thức. Ngay từ đầu năm, tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, các quan hệ kinh tế, thương mại khó dự báo và giá dầu trong hơn 1 tháng qua có xu hướng giảm, gây khó khăn cho ngành dầu khí. Đặc biệt, tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ nền tảng, công nghệ số tạo ra thay đổi lớn trong tư duy sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về ngành dầu khí và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị và chỉ đạo trực tiếp tại Hội nghị tổng kết của Tập đoàn, Petrovietnam đã xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đã trình Bộ Công Thương và hiện đang hoàn thiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đồng thời, Petrovietnam đã hoạch định mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025, góp phần vào tăng trưởng 2 con số của đất nước, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững. Năm 2025, Petrovietnam phấn đấu tăng trưởng về đầu tư ít nhất 15% so với thực hiện năm 2024. Từ mục tiêu đó, Petrovietnam xây dựng bộ giải pháp triển khai, trong đó, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ.

Đầu tiên là nhóm giải pháp về quản trị, Petrovietnam sẽ cập nhật thay đổi về cơ chế, pháp luật và điều chỉnh đồng bộ với hệ thống quản trị của toàn tập đoàn theo mô hình quản trị hiện đại của thế giới. Tiếp tục đánh giá và nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản, nguồn vốn; tối ưu về năng lực, hiệu lực hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới. Nâng cao năng suất lao động, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

Với giải pháp về thị trường, Tập đoàn tiếp tục triển khai đánh giá, dự báo, nắm bắt các cơ hội để phát triển, mở rộng thị trường. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật ra nước ngoài và kinh doanh quốc tế, đặc biệt tại các khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông, Nga, Đông Nam Á… Phấn đấu mục tiêu doanh thu từ các hoạt động ở nước ngoài chiếm 30%.

Đối với giải pháp về đầu tư, Petrovietnam sẽ tập trung quản trị danh mục đầu tư, chương trình đầu tư và dự án đầu tư. Phối kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong nước. Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như Khí Lô B, Nhơn Trạch 3 và 4; nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án đưa vào khai thác ngoài khơi. Phấn đấu mục tiêu đầu tư các dự án mới và đẩy mạnh giải ngân vốn trong năm 2025 của Petrovietnam là 60,75 nghìn tỷ đồng.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn kiểm tra thực địa công trường triển khai các phần việc liên quan của Dự án Phát triển Mỏ khí Lô B. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Được biết, ngay từ đầu năm, Petrovietnam đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế trụ cột, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu chung của đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn, đảm bảo vận hành sản xuất liên tục tại các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn.

“Với những giải pháp trên và kết quả đạt được tích cực của gần 2 tháng đầu năm 2025, chúng tôi tin tưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đầu tư phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trên 8% năm 2025,” Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, đại diện Petrovietnam đã đưa ra 3 kiến nghị, trong đó, theo ông Sơn, việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ mở ra không gian phát triển mới, tạo nguồn lực để ngành dầu khí, Petrovietnam phát triển. Do vậy, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành để thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể mà trước hết là sửa đổi ngay trong điều lệ và quy chế tài chính của Petrovietnam.

Đối với các quy định về phân cấp, chủ trương đầu tư tại dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Petrovietnam mong muốn có phân cấp rõ ràng theo số tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ trên vốn điều lệ và phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Petrovietnam đề xuất theo một trong các phương án sau: Doanh nghiệp quyết định đầu tư đối với tổng mức đầu tư đến 5.000 tỷ đồng, hoặc 50% vốn điều lệ; Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chủ trương đầu tư đến 10.000 tỷ đồng; Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Ngày 17/2, tại cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính chủ trì, Petrovietnam đã có kiến nghị cụ thể.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Petrovietnam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phê duyệt đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí./.