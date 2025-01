Xác lập kỷ lục mới, Petrovietnam sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng của Petrovietnam khi Tập đoàn hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập (03/9/1975-03/9/2025). Với quyết tâm cao độ cùng những nguồn lực sẵn có, toàn hệ thống Petrovietnam hướng tới hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Những dấu ấn trong năm 2024

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Petrovietnam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện, khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, khẳng định vai trò là doanh nghiệp Nhà nước tiên phong, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Với công tác quản trị hiệu quả trên cơ sở thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, quản trị biến động, quản trị danh mục đầu tư, quản trị chuỗi liên kết, Petrovietnam đã vượt qua khó khăn, thách thức, biến động từ thị trường, không ngừng tăng trưởng qua từng năm.

Cách mạng khoa học công nghệ: Xung lực mới để Petrovietnam phát triển Đảng ủy Petrovietnam xác định nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn Tập đoàn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với đội ngũ gần 60.000 cán bộ công nhân viên và có tổng tài sản hợp nhất gần 50 tỷ USD, Petrovietnam là tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, đóng vai trò “xương sống” trong việc đảm bảo “5 chữ An”: An ninh năng lượng (thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí); An ninh lương thực (sản xuất, cung ứng phân bón phục vụ nông nghiệp); An ninh kinh tế (đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia); An ninh quốc phòng (tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển) và tích cực tham gia các hoạt động An sinh xã hội.

Năm 2024, Petrovietnam đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện các chương trình trọng điểm của Đảng và Nhà nước. Tập đoàn duy trì công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, trở thành hình mẫu cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước khác.

Đặc biệt, Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục mới, tạo nền tảng vững chắc tạo tiền đề để bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Tập đoàn cũng tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng ngoài khơi, tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu mở ra không gian phát triển mới phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng của Kết luận số 76-KL/TW.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Petrovietnam thực hiện nghi thức chuyển dịch Petrovietnam-Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, lần đầu tiên, Petrovietnam xuất khẩu sản phẩm công nghiệp dịch vụ năng lượng ngoài khơi, đánh dấu bước tiến mới của lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo của Petrovietnam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Petrovietnam có năm thứ ba liên tiếp phá kỷ lục về tổng doanh thu khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước; nộp ngân sách Nhà nước đạt 165.000 tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước COVID-19.

Những kết quả này đã góp phần giúp Petrovietnam hoàn thành sớm kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, vượt từ 6-32%, trong đó, tổng doanh thu của Petrovietnam sau 4 năm đã đạt trên 3,5 triệu tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 16,7%/năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước sau 4 năm của Tập đoàn đã đạt trên 599.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng là 21,2%/năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrovietnam đạt trên 238.000 tỷ đồng sau 4 năm, mức tăng trưởng trên 44,3%/năm.

Những kỷ lục và thành tựu được thiết lập trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để Petrovietnam phát triển thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, tiếp tục tăng tốc phát triển, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, hùng cường.

Tập trung nguồn lực, sẵn sàng bứt phá

Trên cơ sở kế thừa thành tựu, thành quả đã đạt được, với quy mô và tầm vóc đáng tự hào, đến thời điểm hiện nay, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Petrovietnam luôn giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, vượt lên chính mình, linh hoạt thích ứng, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo để nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao năm 2025 và các năm tiếp theo.

Bước sang năm 2025, Petrovietnam xác định đây là năm “bản lề” cho sự chuyển mình của Tập đoàn sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, tiềm năng để vươn mình bứt phá.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã xác định chủ đề công tác là “Đổi mới từ cốt lõi; phát triển mô hình vượt trội; hội nhập chuỗi toàn cầu; nâng tầm tri thức năng lượng; bứt phá trong tăng trưởng; tạo bước chuyển xanh bền vững,” trong đó, “đổi mới từ cốt lõi,” “phát triển mô hình vượt trội” là cơ sở, nền tảng để Tập đoàn mở rộng quy mô, bứt phá trong tăng trưởng, tạo bước chuyển năng lượng cũng như củng cố, xây dựng, phát huy nguồn lực tri thức ngành. Đây là kim chỉ nam để Tập đoàn xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế quốc gia và mục tiêu chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Con người chính là nguồn lực quan trọng nhất của Petrovietnam để thực hiện mục tiêu đề ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để tập trung cho mục tiêu tăng trưởng bền vững, ngay trong quý 1/2025, Petrovietnam sẽ tập trung hoàn thành Chiến lược phát triển ngành, Chiến lược phát triển Tập đoàn theo đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Chính phủ; đồng thời, cập nhật, hoàn thành xây dựng, hoạch định Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, đảm bảo hiệu quả tổng thể cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn trong tương lai.

Cùng đó, tập đoàn tập trung nguồn lực, giải pháp phù hợp và khả thi, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao hơn các năm trước, bảo đảm Petrovietnam tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cũng như giữ vững vai trò, vị thế một trong những Tập đoàn trụ cột kinh tế đất nước, phấn đấu các chỉ tiêu năm 2025 cao hơn so với năm 2024.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn tăng trưởng 10%; nộp ngân sách Nhà nước tăng trưởng 10%; giá trị thực hiện đầu tư tăng trưởng tối thiểu 15%; tối ưu hơn nữa công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm 10-20% chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm (2021-2025) được Chính phủ giao; Hoạch định và từng bước triển khai lộ trình chuyển dịch sang mô hình Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, gia tăng giá trị và quy mô doanh nghiệp, đảm bảo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giải pháp trọng tâm của Petrovietnam

Những giải pháp trọng tâm được Petrovietnam đặt ra trong năm 2025 đó là hiện thực hóa mô hình quản trị kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ hóa hệ thống, mô hình quản lý, quản trị tổng thể đối với Tập đoàn và các đơn vị, đảm bảo hiệu lực, tối ưu hiệu năng, hiệu quả, phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển của đất nước, trong khu vực và trên thế giới.

Để “Petrovietnam trở nên phi thường” thực hiện và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao phó, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn nhấn mạnh Petrovietnam phải đổi mới từ cốt lõi, nhất là từ công tác cán bộ, nguồn nhân lực, từ đó sẽ tạo ra một bước chuyển mới, định hướng phát triển cho Tập đoàn ngày hôm nay và là nền tảng cho tương lai của Tập đoàn.

Theo đó, Petrovietnam sẽ tập trung công tác rà soát thực trạng nguồn nhân lực, đánh giá năng suất lao động và hiệu suất sử dụng tài sản, thiết lập, xây dựng phương án, các giải pháp khả thi, phát huy hiệu quả nguồn lực tổng thể, quản trị năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu năng suất lao động tăng trưởng 10-15%.

Chủ đề công tác năm 2025 của Petrovietnam: “Đổi mới từ cốt lõi; phát triển mô hình vượt trội; hội nhập chuỗi toàn cầu; nâng tầm tri thức năng lượng; bứt phá trong tăng trưởng; tạo bước chuyển xanh bền vững.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với việc đẩy mạnh sắp xếp toàn diện hệ thống bộ máy theo tiêu chí tinh gọn, chuyên nghiệp, đồng bộ trong toàn Tập đoàn để có mô hình, cấu trúc, quy mô phù hợp với yêu cầu, mục tiêu chiến lược giai đoạn mới và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn, đảm bảo nguyên tắc tích hợp toàn bộ hệ thống đơn vị Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tối ưu năng lực, hiệu lực hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, kiểm tra giám sát... đáp ứng đảm bảo an toàn và hiệu quả trong bối cảnh thực hiện tăng cường phân cấp, ủy quyền triệt để theo khuôn khổ pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Với vai trò, trách nhiệm của tập đoàn kinh tế năng lượng hàng đầu đất nước, Petrovietnam đã chuẩn bị các nguồn lực, sẵn sàng tăng tốc, bứt phá để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, đồng thời, đặt dấu mốc phát triển đặc biệt đối với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia sau nửa thế kỷ trưởng thành./.