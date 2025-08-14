Lễ hội mùa Thu Sa Pa năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2025 “Sa Pa - Ngày hội mùa vàng” diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10/2025 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động, đậm đà bản sắc vùng cao Tây Bắc, là dịp để thúc đẩy du lịch của vùng đất phát triển mạnh mẽ.

Lễ hội mùa thu, thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội 5 mùa của Sa Pa, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc Sa Pa, đồng thời kích cầu du lịch gắn với sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP địa phương.

Lễ hội sẽ bao gồm nhiều hoạt động điểm nhấn như Lễ khai mạc Lễ hội mùa Thu, diễn ra lúc 20h ngày 10/8/2025 tại Sân Quần, phường Sa Pa, với Chương trình nghệ thuật “Đảng sáng soi - Tên người vang mãi.”

Chương trình Nghệ thuật "Tự hào Việt Nam - 80 năm rạng rỡ non sông" chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra lúc 20h00’ ngày 31/8/2025 tại Sân Quần, phường Sa Pa.

Lễ Thượng cờ sẽ diễn ra vào ngày 19/8/2025 và các ngày 23, 24, 25/8, 01/9/2025 tại Sàn Cột cờ Đỉnh Fansipan.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức hứa hẹn nhiều hấp dẫn, đặc sắc như: Show diễn thời trang “Vũ điệu thổ cẩm”; Trải nghiệm Văn hóa vùng cao, Chợ tình Sa Pa với các hoạt động trải nghiệm một số quy trình làm trang phục truyền thống dân tộc và một số sản phẩm khác...: nhuộm chàm và in hoa văn trên vải; may, thêu thổ cẩm; mặc thử các trang phục dân tộc truyền thống của Sa Pa; trình diễn các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, các trò chơi dân gian; ẩm thực: quy trình đồ xôi, giã bánh dày, cơm lam...

Ngày hội trên danh thắng Quốc gia núi Hàm Rồng với hoạt động 2 giải leo núi; trình diễn các nghề thủ công; trưng bày trang phục dân tộc; trải nghiệm các món ăn truyền thống của các đồng bào dân tộc vùng cao.

Trưng bày “Di sản miền sương mây,” trải nghiệm không gian nhà truyền thống, tái hiện và tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc sinh sống tại khu vực Sa Pa.

Biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn nghệ theo khung giờ: múa khèn, hát then, lửa trại, nhảy sạp, múa xòe, đám cưới người Dao đỏ và tái hiện chợ tình Sa Pa.

Trưng bày ảnh về Sa Pa với chủ đề “Sa Pa, Xưa và Nay - Hội nhập và Phát triển.”

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Sa Pa (Rượu, nấm hương, Atiso, thổ cẩm…), đồ thủ công mỹ nghệ, sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống.

Ngoài ra du khách còn có cơ hội trải nghiệm Hoa Dơn thóc tại khu du lịch cáp treo Fansipan, trình diễn các hoạt động văn hóa, ẩm thực: làm xôi màu, giã bánh dày, trò chơi dân gian, nhảy sạp, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc.:

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Sa Pa như Lễ hội Vu lan Báo hiếu, Lễ hội Mùa Vàng Bản Mây, Giải đua xe đạp “Sa Pa - Đua trên mùa Vàng,” Đêm hội Trăng rằm, Giải Marathon vượt núi Việt Nam… cũng sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Lễ hội mùa thu Sa Pa được tổ chức hàng năm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân và du khách trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan môi trường, lan tỏa thông điệp nhân văn, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch thể thao mạo hiểm và quảng bá hình ảnh Sa Pa - điểm đến thân thiện, bản sắc và hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đây là lễ hội nằm trong chương trình Lễ hội 5 mùa, được tổ chức thường niên từ năm 2020, tới nay và đã trở thành thương hiệu khi nhắc đến mảnh đất xinh đẹp này.

Năm 2025, trong khuôn khổ chương trình, hơn 30 sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt các mùa trên địa bàn thị xã Sa Pa; giúp địa phương quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy liên kết, hội nhập quốc tế; góp phần tăng doanh thu du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

