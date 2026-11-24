Sáng 24/11/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946- 24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự.