Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình: Linh thiêng và tự hào

Những ngày này, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử có rất đông người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây dự Lễ Thượng cờ, chào cờ thiêng liêng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đặc biệt, sáng 16/8, có 10.000 người tham gia Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng nhau tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước."

Hàng trăm nghìn người dân hát Quốc ca trong Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày 16/8

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động đi bộ đầu tiên được tổ chức ở cấp quốc gia, thuộc chuỗi sự kiện thể thao-văn hóa-văn nghệ-tương tác kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Chương trình được triển khai dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Với những người tham gia trực tiếp, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8/2025 tại mọi địa phương trên cả nước, mọi người đồng loạt khoác lên mình áo đỏ sao vàng, hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Đặc biệt, vào sáng 16/8, trước khi diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc, chương trình sẽ có phần kết nối trực tiếp (livestream trên nền tảng của Báo Nhân Dân) với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia sự kiện trực tiếp tại Hà Nội và hát Quốc ca, hòa chung nhịp đập hướng về Tổ quốc.

Cùng lúc đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến có 90.000 người tham dự. Đối với các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc, dự kiến có khoảng 5.000-6.000 người tham gia trực tiếp tại mỗi địa phương. Số lượng người trực tiếp đi bộ trên toàn quốc dự kiến là 200.000 người.

Với thông điệp chủ đạo “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, sự kiện được kỳ vọng huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình - linh thiêng và tự hào

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện đều đặn vào mỗi 6 giờ sáng hằng ngày (6 giờ 30 phút vào mùa Đông). Nghi lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và được Chính phủ phê duyệt vào năm 2001, đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi lễ thượng cờ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Kể từ ngày 19/5/2001, lễ Thượng cờ bắt đầu được thực hiện tại Quảng trường Ba Đình, không kể thời tiết nắng, mưa hay gió rét, đúng 5 giờ 45 phút sáng, khi giai điệu bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ” vang lên, đoàn nghi lễ bắt đầu khởi hành từ phía sau Lăng, tiến bước ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ Thượng cờ, bắt đầu một ngày mới trên dải đất hình chữ S.

Đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 đồng chí. Khối trưởng và vác Quân kỳ là sỹ quan. Ba đồng chí trong Tổ Quốc kỳ, hai đồng chí bảo vệ Quân kỳ và 30 đồng chí xếp thành 10 hàng ngang trong khối nghi lễ đều do chiến sỹ đảm nhiệm.

Đội tiêu binh di chuyển ra khu vực thực hiện nghi lễ thượng cờ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sỹ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc để đến chân cột cờ. Nghi lễ chào cờ được bắt đầu.

Ba chiến sỹ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức Thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Bác bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét, tung bay trước hừng đông bên lăng Bác Hồ.

Trong giây phút thiêng liêng Thượng cờ, nhân dân đứng nghiêm trang, theo dõi lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên cột cờ lộng gió. Không khí trang nghiêm và hào hùng khiến mỗi người đều rưng rưng tự hào về đất nước, vừa kiên cường bất khuất, vừa hòa hiếu, hữu nghị, tràn đầy niềm tin. Điều đó cũng là lời khẳng định, không chỉ thế hệ hôm qua mà lớp con trẻ hôm nay cũng luôn trân quý những giá trị mà lịch sử ông cha để lại, bởi đó là mạch nguồn của sự sống, lòng biết ơn và tự hào dân tộc.

Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9/2024. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau lễ Thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ Thượng cờ.

Hơn 20 năm qua, nghi lễ Thượng cờ thiêng liêng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân Thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến, không chỉ một mà nhiều lần và đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 80 năm trước hàng vạn người dân của nước Việt Nam mới nghiêm trang, tự hào, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, càng làm nghi lễ thêm ý nghĩa và mang giá trị biểu tượng sâu sắc.

Đặc biệt là vào những ngày lễ lớn của đất nước, như: Quốc khánh 2/9, Ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... người dân Việt Nam lại càng mong muốn được tham dự lễ Thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh thường thấy là rất đông người dân quần áo chỉnh tề, tập trung xung quanh Quảng trường, ánh mắt dõi theo lá cờ Tổ quốc từ từ bay lên, gợi bao cảm xúc đặc biệt của tình non nước./.

