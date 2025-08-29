Lịch cấm đường phục vụ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 ngày 30/8

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 30/8.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình sơ duyệt, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Cụ thể, khung giờ cấm đường: Từ 18 giờ ngày 29/8 đến 15 giờ ngày 30/8.

Trong khoảng thời gian trên, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ... sẽ được cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và xe ưu tiên).

Các tuyến đường cấm triệt để

Khu vực Ba Đình và lân cận: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa: Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Một số tuyến đường mở rộng: Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Hình ảnh người dân chào đón các đoàn tập hợp trên phố Văn Cao trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các tuyến đường tạm cấm

Ngoài những tuyến đường cấm hoàn toàn, Hà Nội cũng áp dụng lệnh tạm cấm tại nhiều khu vực.

Phía bên trong Vành đai 1: Tạm cấm toàn bộ các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe ưu tiên, công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố).

Khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi (ngoại trừ các xe được phép đặc biệt).

Các tuyến phố hạn chế lưu thông

Một số khu vực không cấm hoàn toàn nhưng hạn chế lưu thông để giảm áp lực giao thông.

Trong Vành đai 2 đến Vành đai 3: Hạn chế các phương tiện như ôtô cá nhân, xe môtô, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ.

Trong Vành đai 1 đến Vành đai 2: Hạn chế lưu thông với nhiều loại phương tiện vào các khung giờ nêu trên.

Các tuyến từ Vành đai 3 ra ngoại thành: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Tỉnh lộ 419, Tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18.

Trên các tuyến này, xe buýt, xe rác, xe khắc phục sự cố và xe phục vụ lễ kỷ niệm được phép hoạt động, còn lại sẽ bị hạn chế.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ rút theo 3 hướng chính:

- Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

- Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền-Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học-Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

- Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo-Trường đua F1./.

