Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt chỉ huy của IS tại Tây Bắc Syria

Đài truyền hình nhà nước Syria al-Ikhbariya đưa tin, ngày 20/8, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích một ngôi nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này, tiêu diệt một nam giới được cho là chỉ huy của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Nguồn tin trên cho biết liên quân tiến hành chiến dịch đổ bộ đường không nhắm vào một ngôi nhà ở thị trấn Atme. Lực lượng này đã nổ súng tiêu diệt đối tượng nhảy từ ban công xuống vườn để tìm cách trốn thoát.

Trong chiến dịch diễn ra 90 phút, liên quân cũng đã tiến hành lục soát ngôi nhà, tịch thu điện thoại di động cùng một số thiết bị điện tử và thẩm vấn chủ nhà.



Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết chiến dịch được triển khai từ một căn cứ của Mỹ tại sân bay Sarin gần thành phố Kobani, miền Bắc Syria, với sự tham gia của một số trực thăng.

Cuộc đột kích nhắm vào một nhân vật cấp cao của IS có tên "Abu Hafs al-Qurashi", công dân Iraq đã ẩn náu tại các trại ở Atmeh.



Theo SOHR, al-Qurashi là nhân vật khét tiếng của IS, có liên quan đến việc tuyển mộ các tay súng nước ngoài và giúp họ di chuyển bên trong lãnh thổ Syria.



Tháng 7 vừa qua, liên quân được cho là đã tiến hành các cuộc không kích, tiêu diệt 3 phần tử thánh chiến tại Idlib./.

